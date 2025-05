Barwy szczęścia, odcinek 3193: Wanda przedstawi Tomaszowi szokującą propozycję dotyczącą Oliwki. Reakcja syna ją zaboli – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3197: Bruno urobi Jagodę! Specjalnie zauroczy w sobie kuratorkę, by była po jego stronie - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3193 - poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Wanda rozpamiętuje śmierć Henryka (Zbigniew Suszyński), zamykając się w czterech ścianach ich niegdyś wspólnego domu. Szybko zapomniała o jego podłości. Nie oddała żadnych jego ubrań do schroniska dla bezdomnych, jak ustaliła z Tomaszem – była zła, kiedy on podarował kilka rzeczy po ojcu ubogiemu mężczyźnie. Odsunęła się od niego z obrzydzeniem.

Szokująca propozycja Wandy w 3193. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3193. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz podsumuje wartość spadku po Henryku – cztery miliony złotych i dom. Tomek spróbuje ponownie namówić matkę na jego sprzedaż, ale ona będzie się przed tym bronić, chcąc żyć wśród wspomnień. Nie będzie zainteresowana zamieszkaniem w mniejszym lokum, które będzie chciał kupić jej syn. Będzie miała inną propozycję:

- Przecież moglibyście z Oliwką tu ze mną zamieszkać.

Tomasz, kiedy odzyska głos po tej szokującej ofercie, tylko się uśmiechnie i odpowie, że to nie jest wcale lepsza propozycja i zmieni temat. Oliwka i Wanda razem w jednym domu, po tym, jak partnerka wyprowadziła się od Tomka na kilka miesięcy, bo nie chciała mieszkać razem z nią…?! W domu, w którym zmarł gwałciciel jej najlepszej przyjaciółki? Kępska będzie się spodziewać wdzięczności, nie takiej reakcji, jaką zaserwuje jej syn.

Wanda odsunięta od fundacji w 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wanda nie będzie mieć dobrego kontaktu z rodziną. Przed świętami Tomasz zacznie rozmyślać, jak mogą być nieprzyjemne ze względu na jej zachowanie – to, że nie ma oporów przed mówieniem bliskim przykrych rzeczy. Czeka go też nieprzyjemna sprawa – konieczność przekazania jej, że Wiktor (Grzegorz Kestranek) nie zgadza się, by Wanda z nim pracowała w fundacji dla ofiar przemocy seksualnej, którą ma poprowadzić z Madzią (Natalia Sierzputowska).