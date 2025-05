Barwy szczęścia, odcinek 3193: Zmarznięta Pola nie będzie chciała wrócić do domu. Żabcia dowie się, co wyprawia jej ojciec Zbyszek – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3193 - poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Żabcia znalazła w śmietniku prawdziwy skarb – piękne, zupełnie niezniszczone ukulele. Po wywieszeniu na Osiedlu Pod Sosnami informacji o znalezisku, w SezoNOVYm pojawiła się jego właścicielka – nastoletnia Pola z ojcem Zbyszkiem.

Żabcia domyśli się prawdy o Poli w 3193. odcinku "Barw szczęścia"

W 3193. odcinku "Barw szczęścia" Żabcia natknie się na Polę w pobliżu SezoNOVego. Dziewczynka jeszcze raz podziękuje jej za uratowanie jej instrumentu. Blondynka stwierdzi, że jej ojciec myśli o niej raczej jak o złodziejce, a nastolatka wyzna:

- On jest trochę porywczy – i posmutnieje, spuści głowę.

- A jak wy się w ogóle z tatą dogadujecie?

- W ogóle nie rozmawiamy.

- A mama?

- Mama też mało z nim rozmawia.

Ania zaprosi ją na coś słodkiego do bistro, ale dziewczynka podziękuje i powie, że musi już iść. Jeszcze tego samego dnia zobaczy, jak Pola w straszny ziąb będzie grać na ukulele zbierając pieniądze. Okłamie Blondynkę, że nie poszła do szkoły, bo klasa pojechała na wycieczkę do Żelazowej Woli, a ona już tam była. Powie też:

- Nie spieszy mi się do domu.

Ania zacznie się domyślać, że u dziecka nie wszystko w tym domu jest w porządku. Zabierze małą do bistro. Broda poda jej cynamonowy piernik, ale mała nie będzie się chciała poczęstować mówiąc, że zapomniała portfela. Żabcia zaproponuje, żeby zjadła ciasto w zamian za piosenkę.

Atak Zbyszka w 3194. odcinku "Barw szczęścia"

W 3194. odcinku "Barw szczęścia" pijany ojciec Poli Zbyszek wpadnie do SezoNOVego i będzie przymierzał się do ataku na Żabcię mówiąc, by „odczepiła się” od jego córki. Broda będzie się starał nakłonić go do opuszczenia lokalu, a wtedy on rzuci się na niego. Kajetan upadnie, a Ania wezwie policję.