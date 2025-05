Barwy szczęścia, odcinek 3198: Tomasz odsunie Wandę od prowadzenia fundacji. Będzie miał dość matki

„Barwy szczęścia" odcinek 3198 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wanda doszła do wniosku w serialu „Barwy szczęścia", że wykańcza ją wściekłość i tłumiona agresja. Dla Tomasza będzie jasne, że matka powinna pójść do psychologa. Ona jednak tego nie zrobi.

Trudne do zrozumienia emocje Wandy w serialu „Barwy szczęścia"

Tomasz przekonał Wandę, by rzeczy po zmarłym Henryka przekazać do schroniska dla bezdomnych. Ale w serialu „Barwy szczęścia", kiedy Tomek kilka ubrań podarował bezdomnemu (Grzegorz Falkowski), w matce wzbudziło to ogromną niechęć, a sam obdarowany pogardę. Do tego stopnia, że nie chciała mu nawet uścisnąć ręki, kiedy gorąco dziękował za dary. A kiedy syn poszedł, wniosła kartony z rzeczami męża z powrotem do środka i powiesiła ubrania w szafie. Zaczęła też wybielać męża, szybko zapominając, jakich podłości się dopuszczał przez wiele lat. Do tego stopnia, że na jego pogrzeb przyszła tylko ona, Tomasz i Oliwka (Wiktoria Gąsiewska).

Wanda nie wejdzie do zarządu fundacji w 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Wiktor nie chce znać swojej, do niedawna, babci, za to, że przymknęła oczy na gwałt na jego matce (Kinga Suchan). Teraz Wanda utrzymuje, że przez lata o niczym nie wiedziała. Ostatnio wytknęła Grażynie, że nie przyszła na pogrzeb swojego gwałciciela, choć podarował jej mieszkanie – by kupić jej milczenie. Tomasz będzie załatwiał sprawy spadkowe i zdecyduje wycofać zainwestowane w Hotel Stańskich pieniądze, co może zaszkodzić interesom Bruna (Lesław Żurek). Przy okazji znów spróbuje pogodzić Wiktora z Wandą – bezskutecznie. Zaproponuje chłopakowi, by założył fundację dla ofiar przemocy seksualnej i ją poprowadził. Fundusze na to mają pochodzić ze spadku po Kępskim. Wiktor zaprosi do tego projektu Madzię (Natalia Sierzputowska). W 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia" rozdźwięk Wandy z bliskimi będzie się pogłębiał. Zbliżają się Święta i Tomek zacznie się ich obawiać ze względu na przykrą dla otoczenia matkę. Będzie też musiał ją uświadomić, że Wiktor nie życzy jej sobie w fundacji. Wanda nie będzie mogła w niej pracować...