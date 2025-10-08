Barwy szczęścia, odcinek 3236: Życie Dominiki się zmieni. Stefaniak już nie będzie sobie tak pozwalał wobec niej, jak do tej pory

Anna Kilian
2025-10-08 13:40

W 3236. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz) zmartwi powrót Sebastiana (Marek Krupski). Kowalski nie będzie zwlekał wiedząc, że w Warszawie Robert utrudnia życie jego żonie (Karolina Chapko). Wbrew warunkom kontraktu przyjedzie więc wcześniej, czym rozgniewa Marka (Marcin Perchuć). Kiedy małżeństwo będzie romantycznie świętować, Sonia (Weronika Nockowska) przypuści ostateczny atak na Feel Good, fotografując dokumenty firmy na rozkaz Roberta.

„Barwy szczęścia" odcinek 3236 - czwartek, 16.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Stefaniak dwoi się i troi, by jak najlepiej wykorzystać swoją toksyczną relację z Sonią w celu zniszczenia Dominiki. Już nastawił Mateusza (Filip Kowalewicz) przeciw niej, siejąc w jego głowie lęk, że chce go odebrać matce. Teraz skupia się na sprawach związanych z Feel Good.

Nieodwołalna decyzja Sebastiana w serialu „Barwy szczęścia”

W Brazylii Sebastian jest na bieżąco w sprawach Dominiki związanych z prowadzeniem Feel Good i kłopotach ze Stefaniakiem i Sonią. Doszedł do wniosku, że nie chce jej wspierać tylko na odległość. Zadzwonił do Marka i stanowczo, co go rozsierdziło, powiadomił go, że wróci z kontraktu przed czasem i że skoro Złoty nie może go zastąpić - bo Krysia (Hanna Bieluszko) ma alzheimera, a Krzysztofowi (Jacek Kałucki) wypadł dysk - to dokończy projekt zdalnie z Polski.

Powrót Sebastiana w 3236. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Sebastian wprowadzi słowa w czyn. W 3236. odcinku serialu „Barwy szczęścia” wróci z Brazylii, by Dominika nie czuła się samotna w swoich zmaganiach ze Stefaniakiem. Robert nie będzie się już czuł tak pewnie, jak wtedy, gdy była zupełnie sama. Ale kiedy Kowalscy będą się cieszyć i świętować, że znowu są razem, zmanipulowana przez łotra Sonia będzie mieć niczym nieskrępowany dostęp do wszystkich ważnych dokumentów Feel Good. Na rozkaz Stefaniaka zrobi ich fotografie i posłusznie prześle je swojemu „ukochanemu”. Niewybaczalne! Co z lojalnością wobec przyjaciółki, która zawsze jej pomagała?! Sonia posunie się za daleko!

Barwy szczęścia, odcinek 3236. Stefaniak (Paweł Ławrynowicz), Dominika (Karolina Chapko)
24 zdjęcia

