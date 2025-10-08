Barwy szczęścia, odcinek 3236: Życie Dominiki się zmieni. Stefaniak już nie będzie sobie tak pozwalał wobec niej, jak do tej pory

„Barwy szczęścia" odcinek 3236 - czwartek, 16.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Stefaniak dwoi się i troi, by jak najlepiej wykorzystać swoją toksyczną relację z Sonią w celu zniszczenia Dominiki. Już nastawił Mateusza (Filip Kowalewicz) przeciw niej, siejąc w jego głowie lęk, że chce go odebrać matce. Teraz skupia się na sprawach związanych z Feel Good.

Nieodwołalna decyzja Sebastiana w serialu „Barwy szczęścia”

W Brazylii Sebastian jest na bieżąco w sprawach Dominiki związanych z prowadzeniem Feel Good i kłopotach ze Stefaniakiem i Sonią. Doszedł do wniosku, że nie chce jej wspierać tylko na odległość. Zadzwonił do Marka i stanowczo, co go rozsierdziło, powiadomił go, że wróci z kontraktu przed czasem i że skoro Złoty nie może go zastąpić - bo Krysia (Hanna Bieluszko) ma alzheimera, a Krzysztofowi (Jacek Kałucki) wypadł dysk - to dokończy projekt zdalnie z Polski.

Powrót Sebastiana w 3236. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Sebastian wprowadzi słowa w czyn. W 3236. odcinku serialu „Barwy szczęścia” wróci z Brazylii, by Dominika nie czuła się samotna w swoich zmaganiach ze Stefaniakiem. Robert nie będzie się już czuł tak pewnie, jak wtedy, gdy była zupełnie sama. Ale kiedy Kowalscy będą się cieszyć i świętować, że znowu są razem, zmanipulowana przez łotra Sonia będzie mieć niczym nieskrępowany dostęp do wszystkich ważnych dokumentów Feel Good. Na rozkaz Stefaniaka zrobi ich fotografie i posłusznie prześle je swojemu „ukochanemu”. Niewybaczalne! Co z lojalnością wobec przyjaciółki, która zawsze jej pomagała?! Sonia posunie się za daleko!