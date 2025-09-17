Barwy szczęścia, odcinek 3228: Dominika w kryzysowej sytuacji! By jej pomóc, Sebastian wróci z drugiego końca świata - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3228 - poniedziałek, 06.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Niebawem w serialu „Barwy szczęścia” Sonia (Weronika Nockowska) postawi Dominikę pod ścianą. Będzie ją błagać, by udawała przed Mateuszem (Filip Kowalewicz) – który od Stefaniaka dowie się, że jego mama nie pracowała na Islandii - że nie wiedziała o jej odsiadce w więzieniu. Nie będzie słuchać tłumaczeń, że chce ratować sytuację kolejnym kłamstwem.

Sonia zostawi Dominikę na lodzie w 3227 odcinku "Barw szczęścia”

Ostatnio w serialu „Barwy szczęścia” Stefaniak znowu zranił Mateusza mówiąc mu, że Dominika go okłamała – dobrze wiedziała o wyroku i skazaniu Soni. Postara się nastawić go przeciwko niej okłamując go, że ciocia chce go odebrać matce na zawsze. W 3227 odcinku "Barw szczęścia” Sonia oskarży o to Kowalską – kolejny dowód na to, jak łatwo nią manipulować. I rzuci pracę w bistro wiedząc, że zostawia tym samym przyjaciółkę na lodzie.

Sebastian postanowi wrócić w 3228 odcinku "Barw szczęścia”

Cel Stefaniaka to doprowadzenie do całkowitego upadku Dominiki i odzyskanie bistra. Choć, swoją drogą, nie wiedzieć czemu jest to dla niego takie trudne – w końcu to do niego należy ostatnie słowo w jego sprawie, jest przecież obecnym właścicielem. Ucieszy się widząc, jak łatwo mu przyszło doprowadzenie do tego, że Sonia zwolniła się z pracy w Feel Good bez uprzedzenia o tym Kowalskiej.

Kiedy w 3228. odcinku serialu „Barwy szczęścia” dowie się o tym Sebastian, postanowi natychmiast wesprzeć żonę – osobiście, nie przez telefon. Postanowi przerwać lukratywny kontrakt w Brazylii i wrócić do Polski wcześniej. Marek uzna to za skrajnie nieprofesjonalne i bez ogródek powie przyjacielowi, co o tym sądzi. Czy Sebastian przyjedzie, by razem z Dominiką na miejscu stawić czoło Robertowi?

Barwy szczęścia. Dominika ostrzeże Sonię przed Stefaniakiem! Będzie już za późno Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.