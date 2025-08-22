Barwy szczęścia: Bezczelny Stefaniak zacznie nękać Dominikę. Oskarży ją o wykorzystywanie Soni w pracy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3212 - piątek, 12.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W poprzednim sezonie „Barw szczęścia” Stefaniak zaczął grozić Renacie (Anna Mrozowska), że z Dominiką jeszcze zobaczą, na co go stać. Nasłał sanepid na Feel Good. Nowy sezon serialu pokaże, że to nie ostatni raz.

Dominika i Renata muszą ciągle uważać na Stefaniaka w serialu „Barwy szczęścia”

Stefaniak jest przekonany w serialu „Barwy szczęścia”, że Dominika i Renata przyczyniły się do śmierci jego ojca (Grzegorz Gierak). Nie udaje mu się unieważnić umowy najmu Feel Good, którą zmarły zdążył im przedłużyć. Wydał na niepotrzebny remont dachu lokalu mnóstwo pieniędzy, a i tak nie zdołał popsuć dziewczynom interesu.

Stefaniak nie da Dominice spokoju w 3212. odcinku „Barw szczęścia”

W 3211. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika dowie się o wypadku Renaty i zaproponuje tymczasową pracę kelnerki Soni. Miałaby pomóc jej w bistro przez okres trzech miesięcy. Soni spodoba się ta propozycja, ale przypomni sobie, że Stefaniak jest przeciwny temu, by pracowała. Kowalska poprosi ją, by ubłagała go o zgodę. Sonia ją uzyska i w 3212. odcinku „Barw szczęścia” zacznie jej pomagać w Feel Good. Dominika szybko jednak przekona się, że może okupić swoją decyzję łzami. Robert przyjdzie do swojego lokalu i będzie bardzo nieprzyjemny dla Kowalskiej. Oskarży ją o to, że jako jej szefowa wykorzystuje Sonię. Będzie miał pretensje do wszystkiego – umowy, pensji i godzin pełnienia obowiązków. Okaże się, że jego „wielkoduszna” zgoda na pracę swojej domowej wyrobnicy poza czterema ścianami jego domu służy tylko temu, by móc kontrolować Sonię w pracy, a Dominikę w lokalu.