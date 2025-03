Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3151: Sonia zostanie utrzymanką Stefaniaka. Marzyła o tym całe życie – ZDJĘCIA, WIDEO

W 3151. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia (Weronika Nockowska) znowu zacznie rozmawiać z Dominiką (Karolina Chapko), zwłaszcza że będzie jej zależeć na tym, by zostawić u niej Mateuszka (Filip Kowalewicz). Tak jak tego sobie zażyczy Stefaniak (Paweł Ławrynowicz). Kowalska dowie się od niej, że nie szuka już żadnej pracy, bo on woli, by siedziała w domu, a ona jest z nim bardzo szczęśliwa…