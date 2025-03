Barwy szczęścia, odcinek 3151: Dramat Tadzia. Bruno i Karolina nie dopilnują chłopca - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3151: Herman nie uwierzy w plan Reginy na nowe życie z Frankiem. To się nie uda - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3151 - wtorek, 18.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Bruno nadal walczy o Tadzia z Bożeną (Marieta Żukowska) w serialu „Barwy szczęścia”. Po rozwodzie z nią Stański miał nadzieję, że problemy z organizacją spotkań z synem się skończą. Tak jednak nie będzie.

Wypadek Tadzia w 3151. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3151. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno z Karoliną wezmą Tadzia i Dobromira na plac zabaw. Różańska będzie pełna obaw widząc, jak wspięli się na liny, ale Stański ją zapewni, że wszystkie urządzenia są zaprojektowane specjalnie dla dzieci:

- To są chłopcy. Muszą spróbować swoich sił. Jak będziemy im mówić, że czegoś nie mogą, nie potrafią, są za mali, to do niczego w życiu nie dojdą.

- Ale oni są za mali! - Karolina nie będzie przekonana i zaraz okaże się, że miała rację. Tadzio spadnie z urządzenia, na szczęście na miękkie podłoże. Różańska przyniesie lody na patyku, by przyłożyć mu do nabitego guza na czole.

- Jedźmy do lekarza – zdecyduje Karolina.

- Bez przesady! - zaoponuje Bruno.

- Nie powinieneś tego lekceważyć.

- Nie lekceważę. Będę go obserwować – zakończy dyskusję Stański, uśmiechając się do syna.

W 3155. odcinku serialu „Barwy szczęścia" kuratorka Jagoda będzie nadzorować spotkania Bruna z Tadziem

W 3155. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Klemens (Sebastian Perdek) powiadomi Bruna, że Bożena wystosowała do sądu wniosek w sprawie opieki nad Tadziem. Z obawy o to, jak będą przebiegać jego spotkania z synem, była żona wniesie o kuratora. Klemens obieca wniesienie zażalenia, ale przez jakiś czas wizyty kuratora będą obowiązywać. Kuratorka Jagoda Redlińska (Karolina Rzepa) odwiedzi Stańskiego, by sprawdzić, w jakich warunkach będzie przyjmował Tadzia.