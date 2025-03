Barwy szczęścia, odcinek 3155: Grażyna w ostatniej chwili zrezygnuje z pokazu Madzi! Henryk wywoła w niej lęk - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3151: Herman nie uwierzy w plan Reginy na nowe życie z Frankiem. To się nie uda - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Grażyna stanie przed dramatycznym wyborem. Jeszcze chwilę wcześniej była przekonana, że udział w pokazie Madzi to najlepszy sposób, by zmierzyć się z przeszłością i odzyskać siłę. Jednak wszystko zmieni się w jednej sekundzie. W 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Henryk niespodziewanie zjawi się na pokazie i jednym spojrzeniem sprawi, że Grażyna zacznie panikować. Nogi ugną się pod nią, a do głowy wrócą wszystkie koszmary sprzed lat. W jednej chwili cała jej siła uleci, a lęk przejmie nad nią kontrolę. Czy Grażyna da radę wytrwać, czy jednak stchórzy i ucieknie?

Grażyna w 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wpadnie w panikę i spróbuje uciec!

Madzia i Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) zrobią wszystko, by pomóc Grażynie przełamać lęk. W 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dziewczyny będą prosić, błagać, a nawet potrzasnąć nią, żeby się otrząsnęła. Ale im bardziej będą ją przekonywać, tym większa panika ogarnie matkę Wiktora. W oczach Grażyny pojawią się łzy, a dłonie zaczętą jej się trzęść. Henryk cały czas będzie obserwował ją z widowni, nie spuszczając z niej wzroku.

Madzi w 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" nie uda się powstrzymać tragedii!

Pokaz Madzi ma być wielkim manifestem siły kobiet, które doświadczyły przemocy i nie boią się o tym mówić. W 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" scena zostanie udekorowana w mocne, feministyczne hasła, a modelki, które pojawią się na wybiegu, będą miały na sobie stroje nawiązujące do kampanii przeciwko przemocy seksualnej. To nie będzie zwykły pokaz mody, ale prawdziwy krzyk w obronie tych, które nie mogą już mówić.