Barwy szczęścia, odcinek 3155: Żabcia ciężko chora! Niepokojące objawy wywołają panikę, ale Broda nie pozwoli jej się poddać

"Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Ania zawsze była silna i niezależna, więc kiedy zacznie czuć się gorzej, oczywiście postanowi to przemilczeć. Tłumaczyć będzie sobie, że to stres, przemęczenie i nadmiar obowiązków. Jednak w 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" jej stan nagle się pogorszy! Ledwo będzie w stanie ustać na nogach, a Broda od razu zauważy, że coś jest nie tak...

W 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Żabcia zignoruje objawy, ale jej stan się pogorszy!

Kajetan nie będzie miał zamiaru biernie patrzeć, jak jego szefowa traci energię i zdrowie. Zacznie wypytywać Anię o jej objawy, a kiedy ta go zignoruje, sam zacznie szukać odpowiedzi! W 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" przyzna, że przeczytał w sieci o chorobach, które mogą dawać podobne symptomy, a jego niepokój wzrośnie. W końcu nie wytrzyma i zapisze Anię na wizytę u lekarza, nie pytając jej nawet o zdanie!

Żabcia w 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" pozna diagnozę! Broda postawi na swoim

Żabcia w 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" nie będzie zachwycona pomysłem przyjaciela i postara się wymigać od wizyty u lekarza. Jednak Broda nie pozwoli jej tak łatwo się wykręcić! W 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zagrozi, że jeśli nie pójdzie na badania, to on się zwolni!

Wyniki badań okażą się jednak prawdziwym szokiem. Żabcia będzie borykać się z anemią, a jej organizm będzie na skraju wyczerpania. W 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Broda wyraźnie zaznaczy, że jeśli Ania natychmiast nie zmieni trybu życia i diety, jej stan może się dramatycznie pogorszyć!

Broda w 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wyzna Żabci, co do niej czuje?

Diagnoza Żabci sprawi, że Broda jeszcze bardziej się o nią zatroszczy! W 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zacznie dbać o to, by Ania regularnie jadła zdrowe i pełnowartościowe posiłki. Pod jego okiem będzie musiała zmienić swoje przyzwyczajenia... Koniec z szybkim jedzeniem w biegu i niezdrowymi przekąskami! W 3155 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kajetan zrozumie, że jego troska o Anię to coś więcej niż tylko przyjacielska opieka! Każdy jego gest będzie zdradzał, jak bardzo mu na niej zależy. Czy w końcu zdecyduje się wyznać jej swoje uczucia? Przekonamy się już niebawem!