Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3159: Weronika w niebezpieczeństwie! Modrzycki w porę dostrzeże zagrożenie

W 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Błażej (Piotr Ligienza) wykorzysta wizytę Weroniki (Maria Świłpa) w szpitalu do tego, by odwiozła go do domu. Postanowi się wypisać na żądanie. Powie dziennikarce, że musi jej pilnować, bo jej dziennikarskie śledztwa zrobiły się bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza to dotyczące mafii piaskowej. Weronika dużo ryzykuje angażując się w zbieranie dowodów przeciwko firmie Gruntex.