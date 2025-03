M jak miłość

Barwy szczęścia, odcinek 3152: Stefaniak zrobi z Soni swoją służącą! Tak będzie wyglądało jej domowe życie z tyranem - WIDEO, ZDJĘCIA

W 3152 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sonia (Weronika Nockowska) przekona się, że miłość do Roberta Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz) będzie miała wysoką cenę. Zakochana i pełna nadziei kobieta zdecyduje się na wspólne życie z mężczyzną, zabierając do jego domu także swojego synka, Mateuszka (Filip Kowalewicz). Ale zamiast rodzinnej harmonii i ciepła, czeka ją los, o jakim nawet nie śniła... stanie się służącą we własnym domu! W 3152 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sonia zacznie żyć tylko dla Stefaniaka, poświęcając mu każdą chwilę, a on będzie wymagał od niej coraz więcej!