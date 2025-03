Barwy szczęścia, odcinek 3151: Stefaniak będzie miał zły wpływ na Mateuszka. Nauczy syna Soni gry dla dorosłych - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3151 - wtorek, 18.03.2025, o godz. 20.05 w TVP

Sonia została utrzymanką Stefaniaka i wyzna Dominice w serialu „Barwy szczęścia”, że taka rola najbardziej jej odpowiada. Nie potrzebuje pracować i zawsze chciała mieć dom, w którym mogłaby opiekować się innymi, a Robert jest taki wspaniały…

Stefaniak zdejmuje maskę w 3151. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3151. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia zacznie się przekonywać, że musi uważać z solą i nie przesadzać z łososiem. Stefaniak nie lubi niedosolonych posiłków ani dań łamiących schematy tradycyjnej polskiej kuchni. Robert zacznie pokazywać, kto rządzi w ich stadle. Wszystko musi być przez nią zrobione tak, jak on lubi – jej potrzeby się nie liczą, bo przecież wystarczy, że on ją „chroni”, a inne kobiety mogą jej tylko pozazdrościć. Stefaniak zabroni jej też angażować się w akcję Madzi (Natalia Sierzputowska) i Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), do której włączyły się nienawistne mu Dominika (Karolina Chapko) i Renata (Anna Mrozowska).

W 3151. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mateuszek zaproponuje Sebastianowi partyjkę pokera

W 3151. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika i Sebastian będą się zajmować Mateuszkiem, którego na żądanie Stefaniaka podrzuci im na noc Sonia. Zaproponują chłopcu różne gry, by zapewnić mu rozrywkę – kalambury, chińczyka, szachy, ale on będzie chciał zagrać w pokera. Tej gry nauczył go Robert.

- A ty umiesz grać w pokera? - roześmieje się Kowalski, robiąc dobrą minę do złej gry, dosłownie. Dominika będzie przerażona. Ale udadzą, że wszystko jest w porządku.

- Trochę umiem. I w oczko. Ale wolę pokera. Wujek Robert mówi, że to szlachetna gra.

- Ja tam wolę szachy – stwierdzi Sebastian.

- A ty, ciociu? - zapyta dziecko.

- A ja popatrzę, jak ogrywasz wujka – odpowie Dominika przynosząc szachy.