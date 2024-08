Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3025: Żabcia zatrudni Brodę? Wyrzucą go na bruk z "Szoku"

W 3025. odcinku "Barw szczęścia" Broda (Andrzej Popiel) pozna na własnej skórze, jakim bezwzględnym człowiekiem jest Modrzycki (Piotr Ligienza). Przestrzeże go przed nim Żabcia (Hanna Klepacka), która uważa go za dziennikarza pozbawionego wszelkich skrupułów. Błażej wyrzuci Kajetana z pracy za odmowę grzebania w życiu prywatnym Bruna (Lesław Żurek), a on okłamie Anię mówiąc jej, że sam się zwolnił. Postanowi pracować w jej restobarze. Czy Żabcię stać na to, by go zatrudnić?