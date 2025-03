Barwy szczęścia, odcinek 3154: Henryk znieważy Grażynę i Madzię. Tak publicznie dowiedzie swojej podłości – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3154 - piątek, 21.03.2025, o godz. 20.05 w TVP

W dniu pokazu, w trakcie ostatnich przygotowań, Henryk będzie groził Madzi w 3153. odcinku serialu „Barwy szczęścia”. Wyśle jej SMS z obietnicą, że „zniszczy ją finansowo” i w sądzie, jeżeli nadal „będzie kłamać na jego temat”, także publicznie. Słysząc to, Natalia (Maria Dejmek) przypomni jej, by nie wypowiadała się na temat Kępskiego, bo on z pewnością ją za to pozwie.

Awantura jeszcze przed pokazem w Feel Good w 3154. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3154. odcinku serialu „Barwy szczęścia” pokaz w Feel Good zacznie się od awantury przy wszystkich gościach. Henryk, niestety, przyjdzie i wrzuci pieniądze do pojemnika na wsparcie kampanii i będzie bardzo pewny siebie – uśmiechnięty i butny. Grażyna i Madzia będą bardzo poruszone jego pojawieniem. Tomek się wścieknie:

- Tato, idź stąd! Miej odrobinę szacunku!

- A do kogo, synu? Do tej, która fałszywie mnie oskarżyła, bo chciała wyciągnąć ode mnie kasę, czy do tej, która sama wlazła mi do łóżka i omal nie rozbiła mi rodziny? - zapyta stary Kępski przy wszystkich.

Słysząc te bezczelne kłamstwa Wiktor nie wytrzyma i krzyknie:

- Zabiję go!

Henryk na to odpowie, że ta gorąca krew to chyba po nim i chłopak rzuci się na niego z pięściami, ale w porę powstrzyma go Celina (Orina Krajewska). Jak okaże się wkrótce, co się odwlecze, to nie uciecze i Wiktor jeszcze zdąży wprowadzić swój zamiar w czyn. Stary Kępski zostanie na pokazie do końca, twierdząc, że to wolny kraj i ma prawo na nim być. Oczywiście, przyjdzie tylko po to, by swoją obecnością onieśmielić i zastraszyć swoje ofiary, tak by zrezygnowały ze swojego występu. Ale to mu się nie uda.

Henryk nikomu nie odpuści w 3168. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3168. odcinku serialu "Barwy szczęścia" mściwy Henryk zrewanżuje się Wandzie i Wiktorowi. Na żonie zemści się za pozew rozwodowy i wyczyści ich wspólne konto. Odwet na Wiktorze będzie dużo poważniejszy. Oskarży go o nękanie, gdy on wytropi, że zaczyna osaczać kolejną młodą kobietę.