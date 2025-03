Przyjaciółki, odcinek 293: Tak tajemnicza Natalia w ciąży wkroczy do życia Ingi! To jej dom kupi? – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Przyjaciółki" 25 sezon odcinek 3 (odcinek 293) - czwartek, 20.03.2025, o godz. 21.15 w Polsacie

W 293 odcinku „Przyjaciółek” Inga wróci się do domu, do zakupu którego wcześniej przekonywali ją Borys (Piotr Stramowski) z Andrzejem (Adama Adamonis). A to dlatego, że po ostatniej nocy, którą spędziła tam z Anką (Magdalena Stużyńska-Bauer), Patrycją (Joanna Liszowska) i Dorotką (Agnieszka Sienkiewicz-Gauer), przez przypadek zostawi tam swoją kartę płatniczą.

I już w 293 odcinku „Przyjaciółek” wyruszy do niego w drogę powrotną, gdzie na poboczu natknie się na machającą w jej stronę kobietę w ciąży. I choć w pierwszej chwili Gruszewska ją minie, to jednak po chwili zawróci, gdyż nie będzie w stanie przejść obok niej obojętnie.

- Dzień dobry – przywita się kobieta.

- Dzień dobry. Coś się stało? Pomóc jakoś? Opona? - obsypie ją pytaniami Inga.

- Nie. Benzyna – wyjaśni ciężarna.

Inga pomoże ciężarnej nieznajomej w 293 odcinku „Przyjaciółek”!

Oczywiście, w 293 odcinku „Przyjaciółek” Gruszewska nie zostawi kobiety w potrzebie i zawiezie ją na stację benzynową, za co ciężarna będzie jej dozgonnie wdzięczna. A na dodatek szybko znajdzie z nią wspólny język!

- Dziękuję, że się pani zatrzymała, chciałam zamówić taksówkę, ale nie było tam zasięgu – przyzna kobieta.

- Przecież trzeba sobie pomagać. W końcu karma wraca – uśmiechnie się Gruszewska.

- Spieszę się na spotkanie, sama nie wiem, ile świeciła się ta rezerwa. Mam wrażenie, że hormony atakują nie tylko mózg ale i wzrok – odwzajemni uśmiech.

- Jak sobie przypomnę, jak byłam z druga córką w ciąży i poszłam do sklepu w piżamie i kapciach – przypomni sobie Inga.

I w ten sposób w 293 odcinku „Przyjaciółek” podróż kobietom minie bardzo szybko, gdyż po chwili wrócą już na miejsce, porzuconego wcześniej auta. I gdy po dolaniu benzyny uda się go już odpalić, to dziewczyny się pożegnają, zupełnie nieświadome tego, że nie będzie to ich ostatnie spotkanie!

Nowa znajoma Gruszewskiej okaże się właścicielką domu w 293 odcinku „Przyjaciółek”!

A wszystko przez to, że jeszcze w 293 odcinku „Przyjaciółek” wpadną na siebie ponownie i to właśnie w domu, do którego w końcu dojedzie Inga! Na szczęście, Gruszewska odnajdzie w nim swoją kartę, ale na miejscu nieźle się zaskoczy, gdy i w nim natknie się na dopiero co poznaną kobietę, która będzie mieć i swoje klucze!

- Znalazłaś? – zapyta kobieta, czym aż przerazi Ingę, dlatego też szybko pośpieszy z wyjaśnieniami - Przepraszam, nie chciałam cię przestraszyć. To mój dom. Wróciłam po zdjęcie męża.

- Jak to? To ty… przepraszam. Pani jest właścicielką? – dopyta zaskoczona Inga.

- Natalia – przedstawi się w końcu nieznajoma, na co Gruszewska oczywiście jej się zrewanżuje – Inga.

I choć w trakcie ich wcześniejszej rozmowy w 293 odcinku „Przyjaciółek” Inga zdradzi Natalii, że sama chciałaby kupić dom, to jednak kobiecie nie przyjdzie do głowy, iż chodzi jej właśnie o ten jej. Szczególnie, że powstanie już na niego zupełnie inny pomysł. Czy to zmotywuje jednak Gruszewską do jego zakupu? Tego dowiemy się już niebawem!

- W pierwszej chwili nie skojarzyłam, że mówisz o Manowcach… - wyjaśni Natalia.

- Ten dom się tak nazywa? – zainteresuje się Inga.

- Tak, tak go nazwaliśmy z mężem. Bardzo długo szukaliśmy idealnego miejsca, nigdzie nie mogliśmy nic znaleźć. Tutaj też myśleliśmy, że sprowadzili nas na manowce… Dziś właśnie wracałam ze spotkania z potencjalnym kupcem, chce wyburzyć dom i wybudować warsztat… - zrelacjonuje ciężarna.

- Naprawdę? – dopyta zasmucona Gruszewska, która już powoli sama, po wspólnej nocy w nim z przyjaciółkami, zaczęła się do niego przekonywać...