Przyjaciółki. Jakub Wesołowski dołączył do obsady! Kim będzie Oskar? - ZDJĘCIA

Zmiany w obsadzie w 25 sezonie „Przyjaciółek”!

Dopiero co produkcja „Przyjaciółek” chwaliła się, iż do jubileuszowego 25 sezonu „Przyjaciółek” dołączyła Natalia Rybicka, dobrze znana z roli Heleny Bielawskiej w konkurencyjnej produkcji TVP1 „Gra z Cieniem”, a teraz przygotowała dla swoich fanów kolejną niespodziankę! A to dlatego, że już ogłosiła, że nie będzie to jedyna zmiana w obsadzie w 25 sezonie „Przyjaciółek”!

A wszystko przez to, że do uwielbianego serialu Telewizji Polsat dołączył także Jakub Wesołowski, którego widzowie doskonale znają z roli Igora Nowaka z konkurencyjnego serialu stacji TVN „Na Wspólnej”. Ale teraz zobaczą go w zupełnie innym wcieleniu w „Przyjaciółkach”!

Kogo Jakub Wesołowski zagra w 25 sezonie „Przyjaciółek”?

W 25 sezonie „Przyjaciółek” Jakub Wesołowski wcieli się w postać Oskara, który będzie właścicielem firmy informatycznej. Mężczyzna będzie bardzo tajemniczą postacią, o której niewiele będzie wiadomo. Poza tym, że poznał nową bohaterkę Natalię na zajęciach tańca.

Zdradzamy, że w 25 sezonie „Przyjaciółek” równie tajemnicza co Oskar, Natalia pojawi się w wątku Ingi (Małgorzata Socha)! A zatem wszystko wskazuje na to, że i on będzie związany właśnie z wątkiem Gruszewskiej, co słusznie wytypowali fani serialu, gdy produkcja zamieściła tą informację w swoich mediach społecznościowych i poprosiła widzów, aby wytypowała, w czyim życiu pojawi się Oskar. I właśnie najwięcej odpowiedzi padło właśnie na Ingę i jej córkę Hanię (Maja Szopa), która przecież pracuje w szpitalu!

- Kuba Wesołowski dołącza do naszych przyjaciółek, jako Oskar. Jak myślicie, jaką rolę odegra w serialu? - zapytała produkcja, na co szybko doczekała się wielu odpowiedzi:

- Licealna miłość Ingi, czekałam na ten wątek 🔥;

- Nowy lovelas dla Ingi tradycja co sezon nowy 😂 czy dla córki żeby popsuć co relacje z mamuśka;

- Idealny dla Hani 👌🏻;

- Kolejna wielka miłość Ingi🤣🤣🤣🤣🤣;

- A może idealna partia dla Hani 🤔;

- W końcu fajny facet dla Ingi🙌 ;

- Przez ten szpitalny ubiór skojarzył mi się z Hanią;

- Myślę, że będzie z Ingą 😊 ;

- On będzie miał jakiś związek z Hanią 😍;

- Na pewno nowy kochanek Ingi🤣;

- Nowy chłopak córki Ingi.

- Kolejny fagas Ingi 😂😂😂😂.

Jak skrzyżują się losy Oskara i Gruszewskich w 25 sezonie „Przyjaciółek”?

Bardzo możliwe, że Oskar mógłby okazać się nowym sąsiadem Ingi, gdyby ta zdecydowała się na zakup domu, do którego wcześniej przekonywał ją Andrzej (Adam Adamonis)! Szczególnie, iż wiele wskazuje na to, że jej właścicielką będzie właśnie Natalia, która pojawi się w życiu Ingi, gdy ta znajdzie się na miłosnym zakręcie z Borysem (Piotr Stramowski). Czy zatem w 25 sezonie „Przyjaciółek” zastąpi go jej właśnie znajomy Natalii, Oskar? Przekonamy się już niebawem!

- Może Inga kupi ten dom i to będzie jej nowy sąsiad – zasugerowała jedna z fanek.