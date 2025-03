Przyjaciółki

Przyjaciółki. Tak się zacznie 25 sezon! Anka i Paweł pójdą na całość w 291 odcinku. Nowy aplikant przyłapie ich na zbliżeniu - WIDEO, ZDJĘCIA

Rusza 25. sezon serialu "Przyjaciółki". Już w 291 odcinku Anka (Magdalena Stużyńska) z Pawłem (Bartłomiej Kasprzykowski) pójdą na całość! Strzeleccy zabawią się w przebierane scenki, by dodać pikanterii w ich związku. Wieloletnie małżeństwo poszuka kreatywnych zabaw, ale nie spodziewają się, że mały sekret wyjdzie na jaw. I to w dość żenującym momencie! W 291 odcinku "Przyjaciółek" nowy aplikant Kacper Wasilewski (Jan Wieteska) wejdzie do biura akurat w momencie zbliżenia Anki z Pawłem. Zobacz WIDEO.