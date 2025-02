Przyjaciółki. Wielkie zmiany w jubileuszowym 25 sezonie! Pojawi się piąta przyjaciółka? - ZDJĘCIA

Jubileuszowy 25 sezon „Przyjaciółek” już od marca w Polsacie!

Już 6 marca o godzinie 21.15 fani „Przyjaciółek” znów zasiądą przed telewizorami i będą mogli śledzić losy Ingi, Patrycji, Anki i Dorotki w jubileuszowym 25. sezonie serialu! Nowe odcinki, tak jak do tej pory, będą leciały co tydzień w czwartki o stałej porze, oczywiście w Telewizji Polsat! I jak zwykle nie zabraknie w nich emocji i jeszcze bardziej zaskakujących zwrotów akcji!

I nic dziwnego, gdyż serial będzie obchodził wyjątkowy jubileusz, stąd scenarzyści stanęli na głowie, aby był on naprawdę wyjątkowy! I taki będzie, czego najlepszą zapowiedzią jest pojawienie się nowej bohaterki – Natalii, w którą wcieli się Natalia Rybicka, dobrze znana z innego konkurencyjnego hitu TVP1 „Gra z Cieniem”.

Kim będzie nowa bohaterka Natalia w 25 sezonie „Przyjaciółek”?

W 25 sezonie „Przyjaciółek” do Ingi, Patrycji, Anki i Dorotki, która już wcześniej na dobre zastąpiła zmarłą Zuzę (Anita Sokołowska) dołączy nowa bohaterka Natalia! Czy stanie się ona piątą przyjaciółką tak jak kilka sezonów temu Marta?

Bardzo możliwe, gdyż nowa bohaterka także niespodziewanie pojawi się w życiu Gruszewskiej w momencie, gdy zda ona sobie sprawę, że nie jest w stanie żyć bez Borysa (Piotr Stramowski), z którym wcześniej się rozstanie i spróbuje ułożyć sobie życie bez niego! Ale wtedy właśnie na jej życiu stanie Natalia! Co jej obecność zmieni w 25 sezonie „Przyjaciółek” zmieni w życiu Ingi, ale i pozostałych przyjaciółek?

Co wydarzy się w jubileuszowym 25 sezonie „Przyjaciółek”?

W 25 sezonie „Przyjaciółek” sporo zadzieje się nie tylko w życiu Ingi, ale także Anki, Patrycji i Dorotki! Zdradzamy, że Strzeleccy zaczną aktywnie poszukiwać sposobów na ożywienie swojej intymnej relacji, jednak ponownie przeszkodzą im w tym problemy rodzinne! A już tym bardziej, gdy do ich kancelarii dołączy nowy aplikant Kacper Wasilewski, a prywatnie kolega ich córki Julki (Nicole Bogdanowicz)! I wówczas wszystko skomplikuje się jeszcze bardziej!

Z kolei Grabowska w końcu spróbuje dokonać ostatecznego wyboru między Dagmarem (Marcin Korcz), na którego już piórka będzie strzępić sobie Asia (Ada Fijał), a Norbertem (Jacek Knap). Ale jej plany pokrzyżują kolejne problemy Mirandki (Zoja Szymczyk)...

Natomiast Kochan podejmie się próby odnalezienia tajemniczej kobiety, która uratuje życie jej syna Mikołaja (Borys Bartłomiejczyk)! I nie będzie zadowolona z tego, że wciąż spotyka się on z Darią (Aurora Myśliwiec), która doprowadzi go do takiego stanu!

Ponadto w 25 sezonie „Przyjaciółek” oczywiście nie zabraknie dalszych perypetii Andrzeja (Adam Adamonis) i Roberta (Krzysztof Wieszczek) czy Tadeusza (Piotr Cyrwus), a także długo wyczekiwanego ślubu Eli (Elżbieta Jarosik) z Henrykiem (Krzysztof Janczar)!