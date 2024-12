Przyjaciółki, 25 sezon. Dorotka i Dagmar będą razem! Ogłosili radosną nowinę

Dorotka wybierze Dagmara, a nie Norberta w 25 sezonie "Przyjaciółek"!

W 25 sezonie "Przyjaciółek" Dorotka i Dagmar wreszcie będą razem! A to będzie oznaczało tylko jedno, że ostatecznie Grabowska postawi na Balickiego, a nie ojca Teo, do którego równie mocno zbliżyła się w ostatnim sezonie za sprawą jego problemów i Mirandki. Ale jednocześnie nie potrafiła ukryć swojej zazdrości o Dagmara, gdy na horyzoncie pojawiła się jej klientka Asia (Ada Fijał), której zaczął on mocno pomagać! Do tego stopnia, że finalnie wylądował z nią na weselu, czego Dorotka nie mogła zdzierżyć! I już w 25 sezonie "Przyjaciółek" postanowi dłużej nie ukrywać swoich uczuć i w końcu związać się z Balickim!

Grabowska i Balicki zostaną parą w 25 sezonie "Przyjaciółek"!

Agnieszka Sienkiewicz-Gauer i Marcin Korcz pochwalili się wspólnymi zdjęciami na Instagramie, którymi nawiązali także do 25 sezonu "Przyjaciółek". Stąd oczywiście nie mogło zabraknąć pytania od fanów, którzy są ogromnie ciekawi, jak potoczą się ich dalsze losy! Tym bardziej, że ich związkowi kibicuje rzesza fanów, która w 25 sezonie "Przyjaciółek" w końcu będzie mogła liczyć na szczęśliwe zakończenie, gdyż odpowiedź serialowego Balickiego nie pozostawia żadnych wątpliwości, że wreszcie będzie on z Grabowską!

- Takich Czworo do poprawki, jak nas dwoje, nie ma ani jednego 😉 Można zastanawiać się nad sensem tego zdania. Można też po prostu przyjść do teatru na „Czworo do poprawki” i zweryfikować jego zasadność. Albo też usiąść w niedalekiej przyszłości do kolejnego sezonu „Przyjaciółek”, by zmierzyć się… z historią tych dwojga. Jakkolwiek światy się przeplatają… niezmiennie cieszymy się, że możemy ze sobą pracować. Gdyż… lubimy! Nawet bardzo. 🥳(...) - czytamy po ich wspólnymi zdjęciami.

- To będą ze sobą czy nie będą?! :D ile można oglądać 😏 - zapytała jedna z fanek.

- Aż będą! 😉 - skomentował jej Marcin Korcz.

Kiedy emisja 25 sezonu "Przyjaciółek"?

A zatem to już pewne, że w 25 sezonie "Przyjaciółek" Dorotka i Dagmar będą razem! Pewnie nie stanie się to od razu, ale w końcu się wydarzy, a fani wreszcie się doczekają! I z pewnością z tą wiedzą milej będzie im się czekał na 25 sezon "Przyjaciółek", który wystartuje już wiosną 2025 roku w Telewizji Polsat! Najpewniej w pierwszy czwartek marca o stałej porze!

- „Przyjaciółki” zaś… wiadomo… startują wraz z wiosenną ramówką telewizji Polsat! - dodali aktorzy.