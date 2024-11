Przyjaciółki. Czy będzie kolejny 25 sezon? Kiedy nowy 291 odcinek?

Wstrząsający finał 24 sezonu "Przyjaciółek"! Czy będzie kolejny?

"Przyjaciółki" nie skończą się na 24 sezonie i 290 odcinku, w którym losy głównych bohaterek ponownie staną pod znakiem zapytania? Póki co fani nie mogą być pewni, czy powstanie kolejny sezon, gdyż widownia hitowego serialu Telewizji Polsat z roku na rok spada. 24 sezon oglądało średnio 691 tys. widzów, czyli o 42 tys. widzów mniej niż rok temu. I choć ta tendencja utrzymuje się z sezonu na sezon, to stacja jednak nie decyduje się na przerwę w emisji "Przyjaciółek". I nic dziwnego, gdyż każdy finał sezonu pozostawia na koniec wiele pytań, których widzowie jak zawsze są ciekawi odpowiedzi.

I nie inaczej będzie w ostatnim 290 odcinku "Przyjaciółek", w którym będą ważyły się losy nie tylko Ingi, prześladowanej przez psychola Adama (Radosław Krzyżowski), ale przede wszystkim syna Patrycji, który przedawkuje napoje energetyczne, przez co jego życie stanie pod dużym znakiem zapytania! Czy syn Mikołaj (Borys Bartłomiejczyk) przeżyje?

Kiedy wystartowałby 25 sezon "Przyjaciółek" w Polsacie?

Na to pytanie widzowie najpewniej poznają odpowiedź dopiero w 291 odcinku "Przyjaciółek", choć oficjalna decyzja o jego emisji jeszcze nie zapała. Nie wiadomo, czy powstanie kolejny 25 sezon kultowej produkcji, ale jeśli tak by się stało, to jego premiera nastąpiłaby wiosną 2025 roku, a pierwszy 291 odcinek 25 sezonu "Przyjaciółek" zostałby wyemitowany najpewniej w pierwszy czwartek marca o stałej porze, jak miało to miejsce w poprzednich sezonach. Ale czy tak rzeczywiście się stanie? Na tą decyzję Telewizji Polsat fani będą musieli jeszcze trochę poczekać!

Co wydarzyłoby się w 25 sezonie "Przyjaciółek"?

Choć z pewnością pomysłów na 25 sezon "Przyjaciółek" by nie zabrakło, gdyż oprócz wyjaśnienia losów Mikołaja, na widzów czekałby proces Adama, który po napaści na Ingę, w finałowym 290 odcinku "Przyjaciółek" na oczach swojej ofiary, jak i Anki i Patrycji zaatakuje jeszcze Justynę (Maria Wieczorek), przez co przyjaciółki zdobędą na jego winę niezbite dowody. W 25 sezonie "Przyjaciółek" fani dowiedzieliby się także, czy Teresa (Klara Williams) po konfrontacji ze Strzelecką definitywnie odpuściłaby sobie Pawła (Bartłomiej Kasprzykowski), a także, kogo ostatecznie wybrałaby Dorotka - Norberta (Jacek Knap) czy Dagmara (Marcin Korcz)! Ale na te odpowiedzi widzowie będą musieli jeszcze poczekać. Oczywiście, jeśli 25 sezon "Przyjaciółek" w Telewizji Polsat w ogóle powstanie!