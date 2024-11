Koniec Przyjaciółek. Inga zdystansuje się od Borysa po ataku Adama w ostatnim 290 odcinku! Nie poradzi sobie z traumą - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, odcinek 287: Szokujące odkrycie Pawła o Tomaszu! To zakończy jego związek z Julką? - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, 24. sezon, ostatni odcinek 290 - czwartek, 28.11.2024, o godz. 21.15 w Polsacie

W ostatnim 290 odcinku "Przyjaciółek" Inga wciąż będzie sparaliżowana strachem po ataku psychola Adama! I trudno się dziwić, gdyż Żaba nawygaduje tak okropnych rzeczy na temat jej i Borysa, że na długo zostaną one w jej pamięci i sprawią, iż straszliwie zacznie się bać ona jego bliskości. I choć z jednej strony sparaliżowana strachem Gruszewska nie będzie chciała zostać sama, gdyż będzie bać się każdego dźwięku, bo policja nie przyzna jej ochrony, to z drugiej zacznie aż wzdrygać się na dotyk swojego ukochanego, który u jej boku w ostatnim 290 odcinku "Przyjaciółek" nie zdoła się skupić na robieniu pierogów i zacznie z nią flirtować!

- Bardzo zmysłowo to robisz - stwierdzi Borys, po czym cmoknie ukochaną w ramię.

- Skup się, bo zaraz nam ciasto wyschnie i będzie... - poprosi Inga.

- Zagnieciemy nowe - uzna mężczyzna.

Inga odsunie się od Borysa w ostatnim 290 odcinku "Przyjaciółek"!

Tyle tylko, że wtedy w ostatnim 290 odcinku "Przyjaciółek" Gruszewska momentalnie wróci do słów Żaby, które usłyszy w swojej głowie. I to sprawi, że mimowolnie odsunie się od Borysa, który absolutnie nie będzie miał jej tego za złe, gdyż doskonale będzie wiedział, co odczuwa jego ukochana.

- „Już z nim skoczyłaś do łóżka? Zawsze byłaś łatwa” - usłyszy w swojej głowie Gruszewska, po czym aż odskoczy od Borysa - Przepraszam, ale ja nie mogę! Nie mogę...

- Spokojnie, spokojnie. Inga, wszystko jest w porządku. Nic się nie dzieje. Jest OK - spróbuje ją uspokoić, ale na niewiele to się zda - Przepraszam!

W tej sytuacji w ostatnim 290 odcinku "Przyjaciółek" Borys od razu zmieni temat i wróci do ciasta, ale Inga już nie będzie chciała do tego wracać i zaproponuje, aby się przewietrzyli, na co jej ukochany oczywiście przystanie.

- To co, lepimy dalej to ciasto - zaproponuje Borys.

- Chodźmy lepiej na miasto, coś zjemy - uzna Inga.

Borys ostro skonfrontuje się z Adamem w ostatnim 290 odcinku "Przyjaciółek"!

Ale Borys w ostatnim 290 odcinku "Przyjaciółek" tak łatwo nie odpuści i postanowi skonfrontować się z Adamem, który doprowadził Ingę do takiego stanu. Ukochany Gruszewskiej otwarcie zagrozi psycholowi.

- Jeżeli dowiem się, że gdziekolwiek cię zobaczyła, to nie wrócisz w jednym kawałku na ten swój proces! - Borys postawi sprawę jasno.

Tym bardziej, że w ostatnim 290 odcinku "Przyjaciółek" Inga nie dostanie żadnej ochrony od policji, czego absolutnie nie będzie mogła zrozumieć Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz-Gauer). I choć przyjaciółka Gruszewskiej spróbuje wpłynąć na Norberta (Jacek Knap), to niestety z marnym skutkiem. Dlatego to Borys postanowi wziąć sprawy w swoje ręce, gdyż sytaucja będzie naprawdę niebezpieczna, a psychol zdolny do wszystkiego...

- Inga powinna dostać ochronę - zauważy Dorotka.

- Niestety nie ma przesłanek - wyjaśni Norbert.

- A jak ją udusi to będą? - zakpi z niego.