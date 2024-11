Przyjaciółki, odcinek 288: Inga pozna straszliwą prawdę o Adamie! Zerwie kontakt, ale psychol ją dopadnie - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, odcinek 281: Inga nie wybaczy Borysowi i zbliży się do Adama! Dorotka to wykorzysta - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, 24. sezon, odcinek 288 - czwartek, 14.11.2024, o godz. 21.15 w Polsacie

W 288 odcinku "Przyjaciółek" Patrycja i Anka, za sprawą Wiktora (Paweł Deląg) i swojej dawnej nauczycielki Aliny (Bożena Adamek), już będą wiedziały, że Adam jest psychopatą, którego sprawę będzie prowadził właśnie Jeleński! I choć Kochan zacznie się tego domyślać, gdy Brache zjawi się u niej przed balem na czesanie i powie jej co nieco na temat Żaby, to po jego spotkaniu z Wiktorem nie będzie mieć już żadnych wątpliwości, że to on jest tym dyrektorem szkoły, który tak zniszczył życie jednej z nauczycielek, że ta chciała się przez niego nawet zabić! I wówczas prawdy o Głowackim dowie się i Strzelecka, a w 288 odcinku "Przyjaciółek" w końcu i sama Inga!

Patrycja i Anka powiedzą Indze prawdę o Adamie w 288 odcinku "Przyjaciółek"!

W 288 odcinku "Przyjaciółek" Kochan i Strzelecka zdecydują się powiedzieć straszliwą prawdę o Żabie niczego nieświadomej Gruszewskiej, która będzie mieć z nim najbliższy kontakt. A zszokowana Inga aż nie będzie mogła w to uwierzyć! Ale będzie wiedziała jedno, że musi się od niego odciąć, gdyż Głowacki będzie naprawdę niebezpieczny. Dlatego przerażona tymi rewelacjami na jego temat, wraz ze znajomymi, w 288 odcinku "Przyjaciółek" postanowi zerwać z nim kontakt i skupić się na Borysie (Piotr Stramowski), do którego mocno zbliży się w trakcie balu. Ale Adam jej na to nie pozwoli!

Żaba zdemaskuje Gruszewską i skonfrontuje się z nią w 288 odcinku "Przyjaciółek"!

I już w 288 odcinku "Przyjaciółek" Adam zacznie śledzić Ingę i do niej wydzwaniać. I choć Gruszewska odbierze od niego telefon, to jednak go okłamie, aby tylko więcej się z nim nie spotykać. Jednak nie będzie świadoma tego, że Żaba za nią jedzie i wszystko wie!

- Hej Inga. Jesteś dzisiaj w pracy? - zapyta Adam.

- Wyjechałam na kilka dni. Z Marysią - okłamie go Inga.

Tyle tylko, że w 288 odcinku "Przyjaciółek" Żaba szybko ją zdemaskuje! I gdy Gruszewska faktycznie będzie wchodzić do pracy, to przed drzwiami zaskoczy ją Głowacki, czym mocno ją przerazi, gdyż już będzie świadoma, że będzie mogła spodziewać się po nim wszystkiego. Tym bardziej, gdy odkryje, że go okłamała! Ale do czego posunie się Adam? Tego dowiemy się już niebawem!

- Kłamczuszka z ciebie - wyrzuci jej Żaba.