Przyjaciółki, odcinek 287: Zaskakujące wyznanie Adama! Inga w końcu pozna prawdziwą twarz Żaby - ZDJĘCIA

W 287 odcinku "Przyjaciółek" Inga (Małgorzata Socha) postanowi odbyć z Adamem (Radosław Krzyżowski) poważną rozmowę, w trakcie której Żaba zacznie dość nerwowo odpowiadać na jej pytania. Aż w końcu nie wytrzyma i dojdzie do wypadku, po którym Głowacki zdecyduje się na zaskakujące wyznanie. Wówczas w 287 odcinku "Przyjaciółek" skrępowana Gruszewska ucieknie i szybko przekona się, że dobrze zrobiła! A to dlatego, że w końcu pozna prawdziwą twarz swojego dawnego kolegi, która wcale nie będzie taka skazitelna! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!