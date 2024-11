Przyjaciółki, odcinek 287: Szokujące odkrycie Pawła o Tomaszu! To zakończy jego związek z Julką? - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, odcinek 281: Inga nie wybaczy Borysowi i zbliży się do Adama! Dorotka to wykorzysta - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, 24. sezon, odcinek 287 - czwartek, 7.11.2024, o godz. 21.15 w Polsacie

W 287 odcinku "Przyjaciółek" Julka zapragnie, aby Oliwier w końcu przyzwyczaił się do obecności Tomasza u jej boku, choć to wcale nie będzie takie proste. Wszystko przez to, że syn Strzeleckiej wciąż nie będzie w stanie zaakceptować nowego partnera matki, podobnie z resztą jak jej ojciec, któremu ten pomysł wcale się nie spodoba. A to dlatego, że wciąż będzie wrogo nastawiony do męża Teresy (Klara Williams). A sytuację w 287 odcinku "Przyjaciółek" dodatkowo skomplikuje niespodziewane pojawienie się zrozpaczonego chłopca u Strzeleckich, który zakomunikuje Pawłowi, iż nie ma zamiaru przebywać z dziećmi Tomasza!

- Nigdzie z nim nie pojadę! - powie stanowczo Oliwier.

Paweł dowie się, że dzieci Tomasza znęcają się nad Oliwierem w 287 odcinku "Przyjaciółek"!

Oczywiście, w 287 odcinku "Przyjaciółek" Paweł zapewni go, że nic nie musi, po czym zacznie go pocieszać. Ale mimo tego będzie chciał wiedzieć, co tak naprawdę zaszło między Oliwierem, a dziećmi Tomasza, że jego wnuk aż zdecydował się na ucieczkę z domu. I jak tylko w 287 odcinku "Przyjaciółek" dowie się, że zaczęły się one nad nim znęcać za zaistniałą sytuację, to tak tego nie zostawi. I natychmiast poruszy ten temat w obecności nie tylko kochanka córki, ale także i jej samej i Anki (Magdalena Stużyńska)!

- A co wy na to, że jego dzieci znęcają się nad Olim? - wypali Paweł.

-Żartujesz?! - zdziwi się Julka, po czym skieruje swój wymowny wzrok na Tomasza, który będzie szukał ucieczki.

Julka zostawi Tomasza w 287 odcinku "Przyjaciółek"?

Czy w tej sytuacji w 287 odcinku "Przyjaciółek" Julka zdecyduje się odejść od Tomasza dla dobra Oliwiera? A może Strzelecka znajdzie inne rozwiązanie? Tym bardziej, że i Paweł tak tego nie zostawi i już w 288 odcinku "Przyjaciółek" postanowi skonfrontować się z Teresą. Oczywiście, żona Tomasza zgodzi się porozmawiać ze swoimi dziećmi o dokuczaniu Oliwierowi, za co Anka będzie jej ogromnie wdzięczna. Do tego stopnia, iż namówi męża, aby osobiście poszedł jej podziękować, co Strzelecki ostatecznie uczyni, choć nie będzie się czuł w jej towarzystwie zbyt komfortowo. Ale czy to rozwiąże problem? I czy nie będzie miało dalszych konsekwencji? Tego dowiemy się już niebawem!