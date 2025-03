Barwy szczęścia, odcinek 3155: Oliwka wygarnie Tomkowi, co myśli o jego matce! Będzie musiał wybrać - ZDJĘCIA, WIDEO

Barwy szczęścia, odcinek 3174: Wielki powrót Modrzyckiego do redakcji! Dojdzie do siebie po strzelaninie?

"Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Oliwka i Tomek w 3155 odcinku "Barw szczęścia" będą w szoku, bo Henryk oficjalnie oskarży Wiktora (Grzegorz Kestranek) o pobicie na pokazie mody Madzi i chłopak zostanie przesłuchany przez policję. Wanda tym razem opowie się po stronie syna oraz wnuka. W końcu odejdzie od męża, którego okrutne czyny ukrywała przez lata, bo wiodła z nim wygodne życie! Kępska zamieszka u Tomka, bo mieszkanie syna wyda się jej idealnym schronieniem. A to nie spodoba się Oliwce, która nie uwierzy w wyjaśnienia Wandy!

Wanda w 3155 odcinku "Barw szczęścia"zrobi z siebie ofiarę Henryka

Żona zwyrodnialca Henryka w 3155 odcinku "Barw szczęścia" spróbuje zrobić z siebie ofiarę całej sytuacji. Zapewni Tomka i Oliwkę, że wiedziała o licznych romansach Henryka, ale nie miała pojęcia, co się za nimi kryje. - Ja na początku wierzyłam w jego niewinność. Potrafił wszystko wytłumaczyć: to nie on, on nie chciał, to tamte kobiety go uwodziły. Może byłam idiotką, ale ostatnie wydarzenia mnie otrzeźwiły. Nie miałam pojęcia, że zgwałcił Grażynę, przysięgam wam obojgu! Byłam pewna, że to był tylko romans… Nie mogę uwierzyć, że spędziłam czterdzieści lat życia z kimś takim jak twój ojciec... To jakiś horror!

Oliwka i Tomek w 3155 odcinku "Barw szczęścia" pokłócą się o Wandę

Tomek w 3155 odcinku "Barw szczęścia" zaopiekuje się Wandą, pozwoli matce zostać u siebie, nie spodziewając się reakcji Oliwki. Jak tylko zakochani zostaną sami, zaczną się kłócić, bo Oliwka dojdzie do wniosku, że matka Tomka nie jest z nimi szczera i odpowiada za to, co zrobił Henryk. I wcale nie jest tak bezradna i poszkodowana, jaką próbuje przed nimi udawać!

- No co? Co miałem zrobić? - Może skonsultować się z mną, skoro razem mieszkamy! - Ale ona nie ma dokąd pójść, przecież wiesz... - Ma pieniądze! Za to można coś wynająć, nawet kupić! - Dobrze, pomyślimy o tym... - Gdyby nie twoja matka twój ojciec dawno siedziałby w więzieniu! - Nie wiedziała o tym, wierzyła mu... - A może chciała mu wierzyć! Albo wolała mu wierzyć, bo tak było jej najwygodniej! - A czyli teraz ona jest współwinna? Jasne! - Twój ojciec czuł się bezkarny! Skrzywdził Grażynę, Magdę i nie wiadomo ile kobiet jeszcze! A twoja matka jest również za to odpowiedzialna! - A może była jego pierwszą ofiarą? Nie pomyślałaś o tym? - Nie! Nie jestem aż tak naiwna! - Bardzo łatwo rzucasz ciężkie oskarżenia... - Tomek, mówię to, co myślę i nie zamierzam z nią mieszkać! - Czyli teraz mam wybierać? Między tobą a nią? - zapyta Tomek, który w 3155 odcinku "Barw szczęścia" znajdzie się w sytuacji bez wyjścia.

Przyszłość związku Oliwki i Tomka od 3155 odcinka "Barw szczęścia" stanie pod znakiem zapytania.