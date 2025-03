Barwy szczęścia, odcinek 3155: Złe wieści dla Wiktora. Może wylądować w więzieniu na kilka lat – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3174: Wielki powrót Modrzyckiego do redakcji! Dojdzie do siebie po strzelaninie wyzdrowieje?

„Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” Grażyna miała odwagę stanąć przed Henrykiem podczas pokazu towarzyszącego kampanii przeciw przemocy wobec kobiet i powiedzieć publicznie, że ją zgwałcił. Kiedy podlec zarzucił jej kłamstwo, Wiktor nie wytrzymał i rzucił się na niego.

Wiktor pojmie, że może być synem Henryka w 3155. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3155. odcinku serialu "Barwy szczęścia" po incydencie podczas specjalnego pokazu Madzi (Natalia Sierzputowska) i Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) - kiedy Wiktor wymierzył Henrykowi silny cios w twarz, przez co wydarzenie zamieniło się w skandal - poszkodowany złożył oskarżenie na policji przeciw wnukowi.

- Mój ojciec ma niewiarygodny tupet – powie Tomasz (Jakub Sokołówski) przez telefon Grażynie, która zadzwoni do niego sprzed komisariatu. Wiktor będzie w tym czasie składał zeznania. Oliwka będzie świadkiem tej rozmowy i od razu naskoczy na Tomka, że mógł swojego ojca wyprosić z pokazu. Prawda jest taka, że próbował, czego efektem były zniewagi Henryka rzucane pod adresem Madzi i Grażyny. Kiedy Wiktor w końcu wyjdzie z komendy, powie matce, że będzie sądzony z art. 217 KK:

- Kto uderza człowieka albo narusza jego nietykalność, ten blablabla, grzywna albo max wyrok w ciupie.

- Wiktor, ty naprawdę możesz pójść do więzienia?

- Wszystko w rękach sądu.

- Dziecko, po co ci to było?!

- Należało mu się. I za Magdę i za ciebie.

- Ty sobie tylko problemów narobiłeś.

- I zrobiłbym to jeszcze raz, z ogromną przyjemnością.

Grażyna będzie na granicy histerii, słysząc o ewentualnym więzieniu dla Wiktora – on miałby pójść siedzieć, a Henryk jest bezkarny, bo sprawę Madzi umorzono, a jej wydarzyła się ponad 22 lata wcześniej i na pewno się przedawniła.

- 22 lata temu, serio? - zapyta Wiktor, którego nagle olśni. Pojmie właśnie w tej chwili, że może być synem Henryka, efektem gwałtu na swojej matce.

W 3159. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Wiktor poszuka wsparcia u Madzi

W 3159. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Wiktor będzie miał już pewność, że to znienawidzony Henryk jest jego ojcem – dostanie wyniki testu DNA. To będzie dla niego ogromny cios. Poszuka pocieszenia u Madzi, którą wciąż kocha, ale już bez wzajemności. Nie będzie wiedział, co ma teraz myśleć o Tomaszu. To teraz przecież jego brat… Ale ona stwierdzi, że to jednak nadal jego tata, a stary Kępski był tylko dawcą nasienia.