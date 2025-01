Barwy szczęścia, odcinek 3113: Stefaniak będzie groził Renacie! Do Soni straci cierpliwość - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3115: Sebastian przejrzy Sonię! To dlatego związała się ze Stefaniakiem - ZDJĘCIA

By zupełnie podporządkować sobie Sonię emocjonalnie, Stefaniak z "Barw szczęścia" zabrał ją i Mateusza (Filip Kowalewicz) na wakacje nad morze. Oczywiście, uda mu się to w stu procentach – jej wdzięczność i oddanie będą odtąd bezgraniczne.

W 3113 odcinku "Barw szczęścia” Stefaniak będzie groził Renacie

W 3113 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Stefaniak wróci z Sonią i Mateuszem znad morza i od razu przystąpi do kolejnego etapu niszczenia Dominiki (Karolina Chapko) i Renaty. Naśle sanepid na prowadzone przez nie bistro. Wkurzona Renata zadzwoni do Stefaniaka, a on odbierze telefon w obcesowy sposób:

- Po co do mnie wydzwaniasz?

- Chciałam ci powiedzieć, że nasyłanie na nas sanepidu to daremny trud – odpowie spokojnie Renata.

- Nie wiem, o czym mówisz. Ale posłuchaj. Jeśli będziesz mnie nękać telefonami, to zgłoszę cię na policję za stalking.

- Rozmowa telefoniczna z kimś, z kim robi się interesy to nie jest stalking. Natomiast uporczywe utrudnianie prowadzenia biznesu może podchodzić pod paragraf.

- Dobra, wystarczy tego pouczania. Lepiej sama posłuchaj dobrej rady. Wynoście się z mojego lokalu, rozumiesz? Bo dopiero zobaczysz, na co mnie stać. To nie jest miejsce dla was – zagrozi Stefaniak.

Renata powie o tym Dominice. Tymczasem obok samochodu Stefaniaka jak spod ziemi wyrośnie Sonia i zainteresuje się, kogo jej ukochany ostrzegał:

- Co to za tajemnicza rozmowa?

- A co ty, królewno, bawisz się w szpiega? - zapyta ostro. Zdziwi tym Sonię:

- Zgubiłam kolczyk w aucie i chciałam go poszukać, ale widzę, że ci przeszkadzam.

W chwilach, kiedy coś nie idzie po myśli Stefaniaka, spada z jego twarzy maska i można zobaczyć, jaki jest naprawdę. Na razie Sonia jest mu potrzebna, ale kiedy przestanie, przekona się, że została uwiedziona i oszukana.

Dominika w 3115 odcinku "Barw szczęścia" zrozumie, że szczęście Mateusza jest w jej rękach!

Stefaniak korzystał z usług seksualnych Dominiki, a ona wie, że ją zapamiętał. To nie przeszkodzi jej w powzięciu planu, by otworzyć Soni oczy na to, jaki jej ukochany jest naprawdę. I że poderwał ją dlatego, że widział, jak w szpitalu ją odwiedzała. Przede wszystkim jednak Kowalska będzie myśleć o Mateuszu, który może najbardziej ucierpieć z powodu złej decyzji swojej mamy.

