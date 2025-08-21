Barwy szczęścia: Sprawiedliwość dla Omara! By prawo zatriumfowało, Asia, Hubert i Natalia poruszą niebo i ziemię - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3209 - wtorek, 09.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3209. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Halina i Omar aż przysiądą z wrażenia w rejestracji szpitala, kiedy zobaczą rachunek za jego operację i pobyt na oddziale ortopedycznym – 30 tysięcy złotych! Do tego dojdzie jeszcze recepta od Karola (Jan Wieczorkowski) na nierefundowane leki i skierowanie na pełnopłatną rehabilitację. Wszystko dlatego, że pracodawca Omara oszukał go i nie odprowadzał za niego składek na ubezpieczenie zdrowotne. Asia obieca Kałuży pomoc i opowie o wszystkim Hubertowi, który zadzwoni w sprawie jej męża do koleżanki pracującej w NFZ. Ale nie będzie miał potem dla Haliny dobrych wiadomości. Fundusz nie zapłaci za Omara, który poskarży się Sokalskiej i Pyrce, że szef oszust zablokował jego numer i nie może się do niego dodzwonić. Halina powie, że jej także nie udało się nic zdziałać.

- Byłam rano u nich w biurze. Wpadłam do niego z zaskoczenia, zażądałam wydania umowy, ale się wyparł... Wygrażał, że nikt mu niczego nie udowodni.

W takich przypadkach wystarczy wykazać, że przychodziło się do pracy – przydają się nagrania z monitoringu, wideo, zdjęcia… I dowody na przelewy pensji – kopie z banku lub z aplikacji bankowej. Ale Omar dostawał wypłaty gotówką.

Natalia będzie walczyć w 3209. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3209. odcinku serialu „Barwy szczęścia" do walki o sprawiedliwość dla Omara przyłączy się też Natalia. Pierwsze działania zakończą się fiaskiem:

- Nie chciał ze mną rozmawiać, rozłączył się. Przygotowałam pismo do prokuratury. Dokumentację medyczną i wszystkie rachunki ze szpitala dołączę do wniosku z roszczeniem pokrycia kosztów przez pracodawcę. Głowa do góry. Nie wiem, czy wygramy, ale będziemy walczyć.

Zwoleńska obieca dowieść, że Omar był przekonany, iż pracował legalnie. A na razie postara się o odroczenie płatności za szpital do rozpoczęcia sprawy w sądzie.

Zbiórka dla Omara w „Barwach szczęścia”

To dobrze, że zostaną podjęte działania prawne, ale nie wpłyną na to, by Omar był w stanie zapłacić za szpital, lekarstwa i rehabilitację w razie ich niepowodzenia. Dlatego Hubert podpowie zorganizowanie zbiórki w Internecie w „Barwach szczęścia”. Niestety, na początku jej efekty będą mizerne. Asia wyłoży więc swoje pieniądze… A potem to samo zrobi Hubert.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl