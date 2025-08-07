Barwy szczęścia. Asia zapłaci za operację Omara?! Wyłoży gotówkę, żeby mu pomóc - ZDJĘCIA

Emil spotka się z ojcem w „Barwach szczęścia”?

Emil (Artem Malaszczuk) bardzo nie chce poznać swojego ojca, obawiając się, że go zabierze od matki. Możliwe, że w nowych odcinkach „Barw szczęścia” Danek pojawi się jednak w jego życiu – o tym może świadczyć wpis na instagramowym profilu serialu: „(…) w rodzinie Pyrków będą łzy (…) niepokoju i być może pojawi się ktoś, kto zaburzy spokój”. Sokalska będzie szukać byłego męża drogą urzędową w związku z wyrobieniem paszportu dla syna.

Natalia zostawi Halinę bez pomocy w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W kolejnym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Halina zwierzy się Asi z ogromnego problemu jej i Omara, oszukanego przez nieuczciwego pracodawcę, który deklarował, że zatrudnia go na umowie o pracę, ale nie odprowadzał składek zdrowotnych. To wyjdzie na jaw po wypadku męża Kałuży, kiedy szpital wystawi mu słony rachunek za operację - 30 tysięcy złotych. Asia postanowi poprosić o darmową pomoc Natalię (Maria Dejmek). Zwoleńska będzie chciała przejrzeć umowę Omara, ale kiedy usłyszy, że on jej nigdy nie dostał do ręki, stwierdzi, że nie może pomóc. Sokalska będzie zawiedziona, bo obieca, że nie zostawi Haliny samej sobie.

Asia i Hubert pomogą Halinie i Omarowi w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia”, który ruszy już niedługo – 1 września o godz. 20.05 – to Hubert znajdzie wyjście z poważnej sytuacji. Postanowi zorganizować dla Haliny i Omara zbiórkę w Internecie. Nie będzie mógł patrzeć na przygnębionego rekonwalescenta, zachodzącego w głowę, skąd wziąć pieniądze:

- Szybko nie znajdziemy tych trzydziestu tysięcy dla szpitala.

Kiedy małżeństwo usłyszy o zbiórce, uzna je za żebraninę w sieci. Zwłaszcza Kałuża będzie do niej negatywnie nastawiona:

- Trochę wstyd tak publicznie prosić ludzi...

Pyrka przekona oboje argumentem „społecznym” – dzięki zbiórce uda się trochę nagłośnić kwestię pracodawców oszustów i tego, że nigdy nie należy rozpoczynać pracy nie mając ważnej umowy w ręce. Zbiórka ruszy więc, tylko że… nie przyniesie żadnych efektów. Wtedy Asia przyjdzie z pomocą i wpłaci 200 złotych. Poczuje się w obowiązku to zrobić, bo przecież zapewniała Halinę o swoim zaangażowaniu w problem Omara. A skoro Natalia nie pomogła… Drugi będzie Hubert – on też wspomoże zbiórkę małżonków.

