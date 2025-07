Barwy szczęścia. Kiedy zacznie się nowy sezon po wakacjach? Znamy datę premiery pierwszego odcinka! - ZDJĘCIA

Zakończenie wątku Andrzeja w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”?

Wątek Józefiny i Andrzeja był trafioną w punkt historią z poprzedniego sezonu „Barw szczęścia”. Do tego bezbłędnie zagraną przez utytułowanych weteranów aktorstwa, absolwentów tej samej uczelni, łódzkiej filmówki. Miło było obserwować, jak pod wpływem uczucia Dżo przechodzi transformację – od zgryźliwej jędzy i intrygantki do spolegliwego, rodzinnego anioła. Niestety, scenarzyści zdecydowali, że nie będzie happy endu dla tej pary. W nowym sezonie „Barw szczęścia” zobaczymy, jak Andrzej – „wałach bez rodowodu”, jak podsumowała go na koniec Rawiczowa – ponosi karę za swoje występki. Miał i dobre uczynki na koncie – wstawił się za Sofią (Valeri Gouliaeva) i pomógł Emilce (Jessica Frankiewicz), ale uczynione przez niego zło, niestety, waży więcej…

Kasia i Łukasz wrócą do siebie w „Barwach szczęścia” po wakacjach?

Najciekawszym wątkiem romantycznym serialu w nowym sezonie będzie ten związany z Kasią – warto przypomnieć, że obecną w „Barwach szczęścia” od pierwszego odcinka - i Łukaszem (Michał Rolnicki). Fani Górki są podzieleni co do tego, z kim miałaby iść przez życie. Nie wszyscy godzą się z tym, że miałaby to robić z Mariuszem. Tej grupie widzów pewną nadzieję dają zdjęcia z planu nowych odcinków, na których dawni małżonkowie – bo przecież zdążyli się już rozwieść – w doskonałej komitywie (kolejny raz!) gotują razem z synem (Bartosz Gruchot). Może więc jest jeszcze dla nich szansa, by znowu się zejść…?

Kiedy pierwszy odcinek „Barw szczęścia” we wrześniu?

Jak podaje Swiatseriali.interia.pl, nowy odcinek serialu „Barwy szczęścia” zobaczymy za dwa miesiące. Dokładnie tego samego dnia, kiedy uczniowie szkół do nich powrócą – 1 września. Nie zmieni się godzina emisji. Odcinek 3203 zobaczymy więc o godz. 20.05.

