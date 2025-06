Barwy szczęścia. Kasia i Łukasz znowu razem! Wspólne rodzinne obiadki, pełna harmonia, a gdzie Mariusz?! - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Józefina obwini Małgorzatę o to, że była w zmowie z Andrzejem. To już koniec ich przyjaźni! - ZDJĘCIA

Łukasz zmartwiony ślubem Kasi w „Barwach szczęścia” jesienią

W serialu „Barwy szczęścia” we wrześniu Łukasz dowie się o tym, że Kasia jednak przyjęła oświadczyny Mariusza, od Ksawerego. Syn od razu zauważy, że tatę zasmuciła ta wiadomość. Stropiony Sadowski powie jednak, że on też jest zadowolony, skoro inni są. Zrobi dobrą minę do złej gry.

Kasia i Łukasz znowu razem w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”?

Opinie fanów na temat związku Kasi z Mariuszem w „Barwach szczęścia” są podzielone. Bardzo wielu widzów chciałoby, żeby wróciła do Łukasza, nawet pomimo tego, że już się z nim rozwiodła. Spora część publiczności serialu sądzi, że z Karpiukiem w ogóle do siebie nie pasują. W tej chwili aktorzy nie próżnują, ale kręcą nowe odcinki, które zobaczymy po wakacjach. W najnowszym materiale z planu zdjęciowego widzimy Górkę znowu z byłym mężem, przygotowujących w domu wspólnie obiad. W doskonałych humorach! W tle słychać głos Ksawerego (Bartosz Gruchot). I to już nie pierwsze takie rodzinne wideo z planu. Mariusza nigdzie nie widać. Czyżby więc jednak znowu mieli się zejść? A co z Agnieszką? W jej przypadku fani są jeszcze bardziej zdecydowani w swoich sądach – nie pasuje do Sadowskiego! On sam zresztą nie jest już tak entuzjastyczny w stosunku do niej, jak wcześniej i siostra Kasi zauważy to w nowym sezonie.

Kasia wsiąknie w wieś w nowym sezonie „Barw szczęścia”?

Nic w kwestii związku Kasi z Mariuszem w serialu „Barwy szczęścia” nie jest jeszcze przesądzone i pierścionek zaręczynowy na jej palcu na zdjęciach z nowego sezonu o niczym nie świadczy. Jednakże, o ile Górka zdecyduje się zostać z nim w Brzezinach, to trzeba przyznać, że już się tam wpasowała. Ale przypominamy, że we wsi zjawi się Janka (Oliwia Drożdżyk) i będzie od początku blisko Mariusza. Jej postać na razie jest zagadką, której rozwiązanie poznamy we wrześniu.