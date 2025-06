Barwy szczęścia. Janka przegra z Kasią walkę o serce Mariusza? W nowym sezonie wciąż będzie nosić pierścionek od niego – ZDJĘCIA

Kasia obieca Mariuszowi ślub w serialu „Barwy szczęścia" po wakacjach

W nowych odcinkach „Barw szczęścia" po wakacjach Kasia przestanie się tak zdecydowanie buntować przeciw ślubowi z Mariuszem. W poprzednim sezonie była dla niego dość chłodna, kiedy się jej oświadczył. Stwierdzi, że jednak postawi na tę miłość i wyjmie z szuflady pierścionek zaręczynowy od Karpiuka. Włoży go na palec, a on bardzo się ucieszy, kiedy go na nim zauważy. Zapyta Górkę, czy naprawdę za niego wyjdzie, a ona odpowie mu, że… kiedyś. Mariusz nie o tym marzył, nie o byciu tymczasowym narzeczonym. Czy kiedykolwiek nadejdzie dzień, w którym poprowadzi ukochaną do ołtarza?

Ksawery ucieszy się z narzeczeństwa Kasi w „Barwach szczęścia” po wakacjach

Kiedy Kasia potwierdzi Ksaweremu (Bartosz Gruchot) we wrześniowych odcinkach „Barw szczęścia”, że wyjdzie – kiedyś – za Mariusza, syn bardzo się ucieszy. Z czasem zżył się z Karpiukiem, którego podziwia za jego pracę strażaka. Widzi, że mama jest z nim szczęśliwa i pragnie znowu żyć w pełnej rodzinie. Kasia zapewni go, że nigdy nie odrzuciła Mariusza, tylko potrzebowała więcej czasu na podjęcie właściwej decyzji.

Kasia wciąż z pierścionkiem zaręczynowym w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” do obsady dołączy Oliwia Drożdżyk, aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni. Wcieli się w zupełnie nową postać Janki. Wygląda na to, że będzie to albo mieszkanka Brzezin albo przyjezdna, która osiedli się we wsi. Od początku będzie blisko Mariusza. Czy zagrozi Kasi i stanie się jej rywalką? Być może przez to Górka szybciej podejmie decyzję o dacie ślubu? W każdym razie na nowym zdjęciu z planu „Barw szczęścia” wciąż ma na palcu pierścionek zaręczynowy.