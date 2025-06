Barwy szczęścia. Mariusz nigdy nie doczeka ślubu z Kasią? Przyjmie pierścionek dla świętego spokoju - ZDJĘCIA

W serialu „Barwy szczęścia" Mariusz zrozumiał, że Kasia nie chce za niego wyjść

W przedostatnim odcinku serialu „Barwy szczęścia” przed wakacjami Kasia pogardziła przeprosinami sąsiadek Mariusza za to, że uwierzyły w jej winę w sprawie śmierci Szymańskiego (Jacek Grondowy). To spowodowało wielką kłótnię między ta parą. Karpiuk odebrał jej odmowę wspólnego kolędowania jednoznacznie, jako początek jej wycofywania się z ich związku. Zwłaszcza że dwa razy dała mu kosza.

Obietnica Kasi w nowych odcinkach serialu „Barwy szczęścia" po wakacjach

Sytuacja w relacji Kasi i Mariusza odwróci się w nowych odcinkach „Barw szczęścia" po wakacjach. Górka przemyśli, co czuje do ukochanego. Dojdzie też do wniosku, że potraktowała go nie tak, jak na to zasługuje. Pewnego wieczora po powrocie do domu Karpiuk zauważy, że włożyła na palec pierścionek zaręczynowy, którego wcześniej już dwa razy nie przyjęła, a on włożył go do szuflady. Bardzo się ucieszy:

- Czy to... czy to znaczy, że…

Górka potwierdzi, że to właśnie to, o czym myśli. Pomimo tego Mariusz zapyta jeszcze raz, żeby się upewnić:

- Naprawdę za mnie wyjdziesz?

Tym razem Kasia ostudzi jego radosną ekscytację mówiąc, że owszem, wyjdzie za niego, ale „kiedyś”. Mariusz zostanie więc takim tymczasowym narzeczonym, do chwili, kiedy ona zmieni zdanie. Chyba nie o tym marzył Karpiuk… Odtąd będzie żył oczekiwaniem na swój szczęśliwy dzień, który może nigdy nie nadejść.

Wielka radość Ksawerego w nowym sezonie „Barw szczęścia” po wakacjach

Ksawery (Bartosz Gruchot) szybko dostrzeże pierścionek zaręczynowy na palcu mamy w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” we wrześniu. Kasia potwierdzi, że planuje wyjść za mąż za Mariusza. Powie synowi, że potrzebowała więcej czasu na przemyślenie tak ważnej decyzji. Chłopiec nie pozna jednak daty ślubu – o co będzie dopytywał – bo, oczywiście, sama Kasia nie będzie jej jeszcze znać.

