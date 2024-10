Barwy szczęścia, odcinek 3045: Niezdrowa fascynacja Ksawerego Mariuszem? Chce być taki jak on - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3044: Ksawery nie zgodzi się na przeprowadzkę do Mariusza do Brzezin. Postawi jasno sprawę Kasi - ZDJĘCIA

W 3045. odcinku serialu "Barwy szczęścia” Mariusz wróci w nocy z gaszenia pożaru stajni

W 3045. odcinku serialu "Barwy szczęścia” Ksawery, widząc Mariusza śpiącego na kanapie w salonie, zapyta Kasię szeptem, kiedy wrócił z nocnej akcji. Górka nie będzie wiedzieć, poza tym, że na pewno nie do godziny 23, bo wtedy poszła spać.

- Ciekawe, co to był za pożar? I czy kogoś uratował... No i czy ktoś w tym pożarze zginął?! - zapyta matkę podekscytowany, patrząc na Mariusza z wielkim podziwem.

- To w ogóle nie jest ciekawe, Ksawery! To jest smutne!… - odpowie Kasia uważnie mu się przypatrując. Ksawery pośle pełne zachwytu spojrzenie strażackiemu mundurowi Mariusza. Niedługo potem, kiedy ukochany Kasi wstanie, okaże się, że gaszenie dużego pożaru trwało do drugiej nad ranem. Ksawery będzie zawiedziony słysząc, że jednak nikt nie zginął.

W 3045. odcinku serialu "Barwy szczęścia” Kasię zmartwi podziw Ksawerego dla Mariusza i jego pracy

W 3045. odcinku serialu "Barwy szczęścia” Kasia zauważy u Mariusza potężny, nabiegły krwią siniak na plecach i bardzo się tym przejmie – jej syn będzie przerażony – ale ukochany kompletnie machnie na to ręką. Podczas śniadania Ksawery będzie męczył Mariusza, by ten opowiedział mu wszystko o pożarze.

- Daj Mariuszowi zjeść śniadanie.

- Ja mam taką supermoc, że potrafię jeść i opowiadać jednocześnie – odpowie Mariusz i wyjaśni, że zapaliła się stajnia, ale – szczęśliwie – żadne konie nie ucierpiały. On wyprowadził takiego, który się bał i w dowód „wdzięczności” zwierzę go kopnęło. Po śniadaniu Kasia posmaruje siniak, ale mocno się zdziwi, kiedy Mariusz jej powie, że obiecał zabrać Ksawerego na miejsce pożaru:

- Nie chcę, żeby moje dziecko interesowało się cudzym nieszczęściem.

Ukochany odpowie, że to nie tak:

- On jest ciekawy wydarzenia.

- To nie jest zdrowa ciekawość.

- To jest pierwotne i ludzkie. To jest fascynacja siłą żywiołu.

Zachwyt Ksawerego nad Mariuszem sprawi Łukaszowi przykrość w 3045. odcinku serialu "Barwy szczęścia”

W 3045. odcinku serialu "Barwy szczęścia” ze wspólnego przyglądania się pogorzelisku nic jednak nie wyjdzie, bo Kasia będzie musiała zawieźć syna do Łukasza. U niego podziw Ksawerego dla przyjaciela mamy znowu dojdzie do głosu. Chłopiec zacznie zalewać Łukasza informacjami, jak to „wujek Mariusz gasił w nocy pożar i ratował konie”. Będzie rozczarowany nową wyścigówką, bo teraz będzie chciał wóz strażacki – „strażacy to superbohaterowie, ratują ludzi i zwierzęta”.

Czy ich relacja ucierpi na skutek romansu Kasi…?

„Barwy szczęścia" odcinek 3045 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2