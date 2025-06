Barwy szczęścia. Agnieszka sama zrezygnuje z Łukasza? Zauważy, że już mu na niej nie zależy - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Fani serialu zażenowani Brunem, ale to nie Jagoda zawróci mu w głowie w nowym sezonie. Pojawi się inna kobieta! - ZDJĘCIA

Agnieszka odrzuciła oświadczyny Łukasza w serialu „Barwy szczęścia"

Kiedy sprawa rozwodowa Łukasza dobiegła końca, Agnieszka skonstatowała nagle w serialu „Barwy szczęścia", że jest już wolny. On przyznał wówczas:

- No jestem, jestem… A co, chcesz wziąć ze mną ślub?

Agnieszka odpowiedziała wówczas zdecydowanie, że nie. W tym samym czasie Kasia również nie przyjęła oświadczyn Mariusza i to po raz drugi. Zmieni zdanie dopiero w nowym sezonie serialu.

W nowym sezonie „Barw szczęścia” Łukasz zmartwi się zaręczynami Kasi

W „Barwach szczęścia” po wakacjach Łukasz dowie się o zaręczynach Kasi od Ksawerego (Bartosz Gruchot), który odwiedzi go w redakcji i zakomunikuje mu radosne wieści. Kiedy doda, że oboje bardzo się kochają, Sadowskiemu zrobi się smutno. Syn to zauważy, więc nie pozostanie mu nic innego, jak zatrzeć niemiłe wrażenie, by nie pomyślał, że nie cieszy się ze szczęścia jego mamy:

- Jeśli się z Mariuszem kochają... Mama jest wolna.

Agnieszka zrozumie, że uczucia Łukasza do Kasi nie wygasły w „Barwach szczęścia”

W „Barwach szczęścia” po spotkaniu z Ksawerym do Łukasza wpadnie niezapowiedziana Agnieszka, mając nadzieję, że sprawi mu miłą niespodziankę. Ale tak nie będzie. Sadowski będzie markotny od spotkania z Ksawerym. Ukochany nie zareaguje na jej widok tak, jakby się tego spodziewała. Widząc jej rozczarowanie, usprawiedliwi się zaskoczeniem i zmęczeniem. Agnieszce wszystko złoży się w całość, kiedy następnego dnia zobaczy pierścionek zaręczynowy na palcu przyrodniej siostry:

- To dlatego Łukasz wczoraj był taki dziwny, jakby nieobecny... Wygląda na to, że stara miłość nie rdzewieje.

Dojdzie do wniosku, że były mąż Kasi wciąż ją kocha…

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl

Barwy szczęścia. Tak przebiegnie rozwód Kasi i Łukasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.