Barwy szczęścia. Fani serialu zażenowani Brunem, ale to nie Jagoda zawróci mu w głowie w nowym sezonie. Pojawi się inna kobieta! - ZDJĘCIA

Karolina okłamana przez Bruna w serialu „Barwy szczęścia"

Bruno dał się ponieść w serialu „Barwy szczęścia” w poprzednim sezonie… Najpierw był nastawiony bardzo negatywnie do kuratorki, która miała ocenić, jak opiekuje się Tadziem (Józio Trojanowski). Kiedy ją poznał, zmienił zdanie. Zwłaszcza po tym, jak po wypadku z połkniętym przez syna koralikiem wzięła całą winę na siebie. Stański zaczął chyba sobie roić, że wpadł jej w oko. Zainteresował się nią do tego stopnia, że kiedy późnym wieczorem odpowiedziała na jego SMS, okłamał Karolinę, że napisała do niego Amelia (Stanisława Celińska).

Chemia między Jagodą i Brunem w serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" doszło do pierwszego, nieśmiałego kontaktu Bruna z Jagodą w Feel Good. Wyjmując z portfela koralik Redlińskiej, by go jej oddać, dotknął jej dłoni, niechcący. Potem nastąpiło spojrzenie w oczy i znaczący uśmiech. Niewątpliwie czują się dobrze w swoim towarzystwie.

Bruno pozna kobietę, która zawróci mu w głowie w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

We wrześniowych odcinkach serialu „Barwy szczęścia” okaże się, że Bruno nie zaryzykuje swojego związku z Karoliną dla Jagody. To dobra wiadomość dla fanów serialu, zniesmaczonych jego nadskakiwaniem Redlińskiej. Zerwany, odnaleziony i oddany koralik, niby przypadkowe dotknięcie dłoni, co to w ogóle miało być?! Takie komentarze, jak poniżej, pojawiły się na oficjalnym profilu serialu na Instagramie:

- Niech Bruno nie szaleje za tą kuratorką, ma ładną i dobrą partnerkę przy sobie 🤨

- Niech ten Bruno ogarnie się w następnym sezonie, zachowuje się jak palant 🙄. To podbijanie do kuratorki jest żenujące 🤦🏽‍♀️.

Ale znalazł się tam również taki, którego autorka nie jest zadowolona z obecności Różańskiej u boku Stańskiego:

- Myślałam, że Bruno zmieni partnerkę na osobę kontaktową, atrakcyjną, a tu w dalszym ciągu naburmuszona, bez życia, osoba.

Cóż, być może zmieni… Ale nie na Jagodę. Enigmatyczna wypowiedź produkcji serialu dała nam do myślenia. Otóż ma się pojawić jakaś nowa bohaterka w życiu Bruna i przyprawić go o ekscytację – znowu… Poznamy ją już za kilka miesięcy. W nowym sezonie „Barw szczęścia” po wakacjach!

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Karolina zacznie podejrzewać, co łączy Bruna z Jagodą! Karol wystawi Darka