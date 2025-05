Barwy szczęścia, odcinek 3197: Karolina oszukana przez Bruna! Ukryje przed nią, że pisze do Jagody – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Finał Barw szczęścia. Józefina zmusi Natalię do ukrywania prawdy o Andrzeju w ostatnim 3202 odcinku! Cezary nie dowie się, co grozi jego matce - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3197 - piątek, 23.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wypadek Tadzia zmienił dynamikę relacji między Brunem a Jagodą. W serialu „Barwy szczęścia" zapodziany koralik, który dziecko włożyło sobie do ucha zapoczątkowało ocieplenie ich stosunków.

Jagoda okłamała Bożenę dla Bruna w serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Bruno w szpitalu rozmawiał z wściekłą Bożeną (Marieta Żukowska) przez telefon. Jagoda była tego świadkiem i poprosiła o przekazanie jej aparatu. Okłamała byłą żonę Stańskiego mówiąc, że to ona spowodowała wypadek, że sama zniszczyła swój naszyjnik. Powiedziała jej, że zerwała go, kiedy zdejmowała płaszcz. Wzięła winę na siebie, choć nie musiała. Zrobiła to tylko dla Bruna.

Kłamstwo Bruna w 3197 odcinku "Barw szczęścia"

W 3197. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Karolina będzie odkurzać i tak Bruno znajdzie ostatni zapodziany w domu koralik z naszyjnika Jagody. Wyśle jej jego zdjęcie. Wieczorem Różańska usłyszy przychodzący SMS i zapyta, od kogo – będzie już późno:

- To mama. Życzy nam miłego wieczoru – skłamie bez wahania Stański. Okłamie swoją partnerkę pierwszy raz, odkąd są razem, bo będzie to wiadomość od Redlińskiej...

