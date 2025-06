Barwy szczęścia. Kodur nareszcie oświadczy się Renacie? Taki scenariusz jest możliwy

Barwy szczęścia. Weronika i Błażej w nowej czołówce! To niejedyna zmiana - ZDJĘCIA

Renata wybaczyła Kodurowi w serialu „Barwy szczęścia”

Po tym, jak w bardzo okrutny i całkowicie bezpodstawny sposób Marcin oskarżył Renatę o spowodowanie śmierci ich nienarodzonego serca, losy ich związku zawisły na włosku – bardzo cienkim. Musiał odejść i dopiero wtedy zrozumiał, że całkowite rozstanie z ukochaną byłoby dla niego nie do zniesienia. Wiedząc, że Renata wylatuje na Teneryfę, popędził za nią na lotnisko. Pogodzili się na rajskiej wyspie.

Kodur o mało nie stracił pracy przez miłość do Renaty w „Barwach szczęścia”

Marcin wrócił do komisariatu po urlopie nie mając pewności, czy ma jeszcze pracę. W końcu samowolnie przedłużył sobie wakacje, choć otrzymał ograniczoną liczbę dni wolnych. Szef mógł udzielić mu nagany albo nawet go zwolnić w specjalnym trybie. Okazał jednak wyrozumiałość i skończyło się na porządkowaniu dowodów za karę. Majakowi (Łukasz Borkowski) Kodur powiedział, że nie żałuje obaw o posadę, bo Renata jest dla niego najważniejsza.

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach wrócą Renata i Kodur

W „Barwach szczęścia” we wrześniu powrócą Renata i Marcin, ponieważ aktorka wróciła na plan na „pełen etat”. Anna Mrozowska przerwała pracę w serialu z powodu ciąży. Urodziła syna Gustawa, który teraz ma mniej więcej pół roku. Coś musi drgnąć w zapomnianym wątku jej relacji z Kodurem.

A skoro jest dla Kodura – jak stwierdził – najważniejsza, to może poprowadzi ją w końcu do ołtarza? O ile ona sama byłaby zainteresowana… Co wydarzy się u nich w nowym sezonie? Pewne jest, że Stefaniak (Paweł Ławrynowicz) nie odpuści ani jej ani Dominice (Karolina Chapko), więc może być niebezpiecznie!

Barwy szczęścia. Bruno i Karolina znów razem! Marcin odzyska Renatę, ale sporo dla niej poświęci