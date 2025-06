Barwy szczęścia. Kasia już na zawsze zostanie w Brzezinach? Wsiąknie w wiejskie życie - ZDJĘCIA

Od morderczyni po ulubienicę – Kasia w Brzezinach w „Barwach szczęścia”

W „Barwach szczęścia" Kasia przekonała się na własnej skórze, czym jest łatwy ludzki osąd, kiedy na bramie wjazdowej do budynków gospodarczych Mariusza jego sąsiedzi powiesili napis „Mordercy". Tak zaczęła się nagonka rolników na nią i Karpiuka po śmierci Szymańskiego (Jacek Grondowy). I tak przybrała na sile, że Celina (Orina Krajewska) musiała zorganizować ochronę jego gospodarstwa.

Zgrzyt w relacjach Kasi z sąsiadkami w „Barwach szczęścia”

W sezonie „Barw szczęścia" zakończonym przed wakacjami Kasia odrzuciła oświadczyny Mariusza. Potem przyszła do niej Borowska (Dorota Piasecka) w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich, by zaprosić ją do wspólnego kolędowania. Była to forma przeprosin za poprzedni niesprawiedliwy osąd, a Górka odmówiła! Mariusz się wściekł, że odtrąciła rękę wyciągniętą na zgodę. Potraktował ten gest jako zapowiedź wycofania się z ich wspólnego życia.

Kasia zżyje się z sąsiadami Mariusza w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Powstają nowe odcinki kolejnego sezonu „Barw szczęścia”. W materiałach z planu widzimy uśmiechniętą Kasię w Brzezinach, relaksującą się w domu Mariusza z pierścionkiem zaręczynowym na palcu i przygotowującą jakieś ważne wydarzenie w stodole przerobionej na stylowe miejsce dla uroczystych imprez. To znak, że Górka już Brzezin nie opuści i poczuje się tam wreszcie jak u siebie, w pełni zaakceptowana przez sąsiadów. Ale by nie wszystko okazało się usłane różami, pojawi się we wsi nadobna Janka (Oliwia Drożdżyk), dziewczyna z biglem, która zakręci się wokół Mariusza w kowbojskim kapeluszu. To już nie stroje ludowe w Brzezinach – kwieciste spódnice i korale – ale stylizacje country? Co szykuje się we wsi? Kim okaże się Janka? Ta zagadkowa postać na pewno wprowadzi ożywczy ferment w wiejskie życie!