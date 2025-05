Barwy szczęścia. Fani serialu płaczą razem z oszukaną Józefiną. Nie na takie zakończenie love story liczyli. Pozna kogoś w nowym sezonie?

Koniec Barw szczęścia. Emilka sfabrykuje fotografię w ostatnim 3202 odcinku. To oszustwo wyjdzie na jaw w nowym sezonie? – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Jednej rzeczy Józefina nigdy sobie nie wybaczy. To będzie zła wróżba! – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Od zołzy do zakochanej jak nastolatka w serialu „Barwy szczęścia”

„Kobieta nie potrzebuje mężczyzny, żeby się zmienić” – powiedziała Józefina Sofii (Valeri Gouliaeva) w serialu „Barwy szczęścia”. Sofii, którą zdziwiła jej przemiana, a którą ona mogła obserwować na co dzień mieszkając z nią pod jednym dachem. Mężczyzny nie potrzebuje, ale miłości – być może tak. Właśnie ona zmiękczyła zadzierającą nosa dziedziczkę, która całe życie myślała, że ma szczęście:

- Mam cudownego syna, stadninę, wnuka. A jednak bardzo tęskniłam za prawdziwą miłością – powiedziała niedoszłej synowej, która zauważyła, że Andrzej „poprawił” jej „całe podejście do świata”, bo przedtem „była zołzą”.

Potem wielokrotnie w rozmowach z Małgorzatą (Adrianna Biedrzyńska) Dżo przyznawała, że czuje się „jak szesnastolatka”, jakby pierwszy raz się zakochała. Ojca Cezarego (Marcel Opaliński) kochała równie mocno, ale nie sądziła, że to może się jeszcze powtórzyć.

Powrót dawnej Józefiny w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia"

Niestety, po tym, jak została potraktowana, jak wykorzystana przez zawodowego oszusta matrymonialnego, Józefina straci grunt pod nogami. Należy się spodziewać, że będzie taka jak dawniej. Ale raczej nie zwiąże się z nikim, bo już zapowiedziała, że nigdy więcej się nie zakocha i nikomu nie zaufa. W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach powróci dawna Dżo, to pewne! Najprawdopodobniej wpadnie w spiralę zadłużenia i będzie walczyć o zachowanie stadniny.

„Biedna Dżo” na to nie zasłużyła w „Barwach szczęścia”

Kiedy tylko podejrzenia niektórych widzów co do intencji Andrzeja okazały się słuszne, większości fanów serialu „Barwy szczęścia” zrobiło się żal Józefiny. To najbardziej soczysta z serialowych bohaterek, wspaniale grana przez Elżbietę Jarosik i było miło patrzeć, jak staje się szczęśliwa. Niestety, na krótko i widzowie tego żałują:

- Nie przepadam za Jo, ale mi jej szkoda 😢

- „Barwy szczęścia”?! Tak mi jej żal 😢W sumie szkoda, że to tak zepsuli 🙄

- Bardzo mi jej szkoda 😢

- Bardzo mi przykro, Jo wydawała się bardzo szczęśliwa

- Szkoda mi Józefiny 😿

- Żal mi jej, mam nadzieję, że chociaż odzyska pieniądze

- Biedna, szkoda jej 😢💔

- Oszust i drań 😡

- Biedna... Szczerze mi jej żal..

- Mimo że była taka jędza nie do zniesienia, to i tak mi jej żal :(

- Taki szarmancki człowiek okazał się być zwykłą szują 😢

Wszyscy chcieliby widzieć, jak ramię sprawiedliwości dosięga szumowinę – Janusza Sikorę – który oszukał Dżo i mamy nadzieję zobaczyć wtedy uśmiech triumfu na jej twarzy.