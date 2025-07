Barwy szczęścia. Dla Natalii praca będzie ważniejsza od Cezarego. Pożałuje, ale będzie za późno, bo mąż jej tego nie wybaczy - ZDJĘCIA

Natalia lojalna wobec Józefiny w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Cezarego zdziwi nagła sprzedaż jednej z najlepszych klaczy Józefiny, Robusty i to, że matka wyprzedaje z domu, co tylko może. Po co, skoro nie ma żadnych zobowiązań finansowych…? W "Barwach szczęścia" po wakacjach napomknie o swoim zdziwieniu Natalii, która nic nie odpowie. Zapyta więc żonę wprost, dlaczego Józefina pozbywa się rzeczy z domu, ale ponownie odpowie mu cisza… Wtedy zacznie podejrzewać, że tajemniczą klientką kancelarii, przez którą Natalia nie ma ostatnio czasu, może być jej teściowa.

Brawurowa misja Celiny we wrześniowych „Barwach szczęścia”

Kiedy Kodur (Oskar Stoczyński) przekaże Cezaremu, że Andrzej (Leon Charewicz) przebywa w Dubaju, Rawicz postanowi w nowym sezonie „Barw szczęścia” zrobić wszystko, by sprawca nieszczęścia matki poniósł karę. Ale najpierw trzeba go znaleźć i sprowadzić do Polski – zadanie dla najlepszego detektywa. Czyli dla Celiny (Orina Krajewska)! Brońska podejmie wyzwanie, bo tak ciekawego jeszcze w swojej karierze nie miała.

Natalia wybierze Józefinę, nie Cezarego w serialu „Barwy szczęścia”

Zanim w nowym sezonie „Barw szczęścia” Celina wyleci do Emiratów, prześledzi działalność Andrzeja w Polsce w tygodniach przed ucieczką. Tak wpadnie na sprawę dworku, który oszust kupił za wielomilionową gotówkę, jednocześnie czyszcząc konta Józefiny na 300 tysięcy złotych. Tuż przed zniknięciem z kraju szybko sprzedał pałacyk. Brońska opowie o tym Cezaremu. Rawicz zacznie podejrzewać, skąd wziął pieniądze na dworek, przypominając sobie, iż chodził z matką do notariusza podpisywać jakieś dokumenty. Ale Dżo, kiedy do niej pojedzie, wpadnie we wściekłość i powie mu, że może w ogóle jej nie widywać, jeśli ma dopytywać o jej byłego narzeczonego. Przygnębiony Cezary, obawiając się, że mogła wziąć kredyt pod zastaw stadniny, zapyta Natalię:

- Zastanawiam się, czy mama czasem nie pożyczyła Zastoi dużych pieniędzy. Mogła wziąć kredyt. Jak to sprawdzić?

Żona nadal nie powie mu prawdy, choć jej ukrywanie zagraża także jego majątkowi. Zamiast tego zasugeruje, by sprawdził księgę wieczystą. Tak mąż pozna prawdę i ugną się pod nim nogi. Natychmiast zapyta Natalię, czy wiedziała o zastawieniu stadniny, a ona przyzna, że tak… Rozczarowanie Cezarego sięgnie zenitu, kiedy zda sobie sprawę z tego, że żona wolała być lojalna wobec Józefiny, swojej klientki, niż szczera wobec niego, widząc, jak miota się w niepewności nie wiedząc, w jakiej naprawdę jego matka jest sytuacji. Natalia zda sobie sprawę, że popełniła błąd.

