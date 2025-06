Barwy szczęścia. Natalia będzie nadal cierpieć przez Józefinę. Dotrzyma słowa, ale za jaką cenę? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Kodur namierzy Andrzeja w Dubaju, ale policja go nie dopadnie! Porażka śledztwa w sprawie oszusta

W ostatnim odcinku sezonu „Barw szczęścia" przed wakacjami Józefina wybrała się do kancelarii Natalii. Choć jeszcze kilka dni wcześniej nie mogłaby w to uwierzyć, zaczęła błagać ją o pomoc prawną w odroczeniu spłat kredytu opiewającego na wiele milionów złotych. Kolejną prośbą była ta o milczenie. Cezary nie może się dowiedzieć, że zaryzykowała jego dziedzictwo.

Natalia będzie milczeć jak grób w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Tonący brzytwy się chwyta. Stojąca nad finansową przepaścią Józefina wpadnie na pomysł, skąd wziąć pieniądze na spłatę raty do banku. Przypomni sobie o poznanym w Londynie hodowcy koni ze Szkocji, zainteresowanym kupnem jednej z jej najlepszych klaczy, Robusty. Zaproponuje okazyjną sprzedaż, a o pertraktacje z klientem poprosi mieszkającą w Londynie Sofię (Valeri Gouliaeva). Cezarego zdziwi taka nagła sprzedaż. Zauważy też, że Dżo wyprzedaje to, czego nie zdążył ukraść Andrzej (Leon Charewicz). Kiedy w rozmowie z Natalią poruszy ten temat, ona w ogóle nie skomentuje jego rewelacji. Rawicz domyśli się, że coś jest na rzeczy. Połączy to z notorycznym ostatnio brakiem czasu żony, wymawiającej się tajemniczym klientem kancelarii, któremu musi poświęcić dużo uwagi. Zapyta Natalię, dlaczego jego matka potrzebuje naraz tyle pieniędzy, ale ona wymiga się od odpowiedzi:

- Musisz ją o to zapytać.

Misja Celiny w Dubaju w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Niedługo po rozmowie z Natalią, w jednym z wrześniowych odcinków serialu „Barwy szczęścia”, Cezary spotka się z Celiną (Orina Krajewska) i przekaże jej najświeższe wieści od Kodura (Oskar Stoczyński) - Andrzej wylądował w Dubaju i tam na lotnisku okazał paszport służbom celnym oraz wyświetlił się w systemie kontroli bezpieczeństwa. Rawicz wyśle tam Brońską w misję specjalną – odnalezienia oszusta i sprowadzenia go do Polski, by odpowiedział za swoje przestępstwa.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl