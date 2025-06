Barwy szczęścia. Tajemniczy Szkot uratuje stadninę Józefiny? Dżo będzie potrzebować cudu, by ocalić resztkę majątku - ZDJĘCIA

Józefina oskubana przez „wałacha” w „Barwach szczęścia”

Nic nie wskazywało na to, że właśnie tak potoczą się losy Józefiny w serialu „Barwy szczęścia”. Miała się zestarzeć z jej ukochanym Andrzejem (Leon Charewicz). Tak mówiła Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska), która skwapliwie utwierdzała ją w przekonaniu, że to świetny pomysł, bo tak idealnie do siebie pasują, są „z tej samej grupy społecznej”. Niestety, udający uczucie do niej i arystokratyczne korzenie „wałach bez rodowodu” – jak ostatecznie podsumowała go Dżo – oskubał ją ze wszystkiego, z czego mógł…

Józefina pozbędzie się cennej klaczy w „Barwach szczęścia” we wrześniu

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” na horyzoncie zamajaczy zdesperowanej, nagabywanej przez bank Józefinie cień nadziei. Uda się jej spłacić przynajmniej jedną ratę – a każda z nich to aż 40 tysięcy złotych płatne co miesiąc – a być może i kilka kolejnych. Dżo przypomni sobie, jak z Sofią poznały w Londynie hodowcę koni ze Szkocji. Właścicielowi stadniny spod Edynburga spodobał się wówczas jeden z jej cennych koni, Robusta, którą widział tylko na zdjęciu. Wtedy chciał ją kupić, ale Rawiczowa nie była zainteresowana pozbywaniem się rozpłodowej klaczy ze świetnym rodowodem. Ale czasy kręcenia nosem się skończyły i trzeba działać – poprosi więc Sofię, by w Wielkiej Brytanii odnowiła z nim kontakt. Józefina już w Londynie polegała na angielszczyźnie mamy Czarka (Władysław Łaczkowski), sama nie czując się zbyt pewnie w tym języku… Specjalnie dla Szkota Dżo przygotuje okazyjną ofertę z dużym rabatem. Czy ryba połknie haczyk? Czy potencjalny kupiec przyjedzie do Warszawy, by zobaczyć konia na własne oczy? Przekonamy się o tym już za trzy miesiące.

Józefina wyprzeda resztę majątku w nowym sezonie „Barw szczęścia”

We wrześniowych odcinkach „Barw szczęścia” Józefina będzie zmuszona sprzedać co się da, by jakoś związać koniec z końcem. Będzie chciała za wszelką cenę uratować stadninę, a przynajmniej grunt pod nią. To będzie walka nie tylko o swój majątek, ale i schedę Cezarego (Marcel Opaliński), by nie odziedziczył po niej jedynie długów. A w końcu także walka o zachowanie twarzy i godności…