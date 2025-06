Barwy szczęścia. Józefina wyprzeda to, co zostało z majątku Rawiczów. Cezary odziedziczy tylko długi - ZDJĘCIA

Józefina sama sobie nie poradzi w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W nowym sezonie „Barw szczęścia” Józefina zacznie główkować, co zrobić, by spłacić pierwszą ratę swojego pięciomilionowego kredytu - 40 tysięcy złotych. Aż tyle zobowiązał się co miesiąc dawać jej Andrzej (Leon Charewicz), dla którego wzięła pożyczkę. Dżo nie da rady sama wykaraskać się z tarapatów. Najpierw poprosi o pomoc Natalię (Maria Dejmek), by jako prawniczka pomogła jej w odroczeniu terminu spłaty. I wybłaga, by Cezary (Marcel Opaliński) o niczym się nie dowiedział.

Józefina zacznie sprzedawać konie w „Barwach szczęścia” po wakacjach

Po odwiedzinach w kancelarii Zwoleńskiej, w kolejnym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Józefina przypomni sobie wyjazd z Sofią (Valeri Gouliaeva) na zjazd hodowców koni do Londynu. Mama Czarka (Władysław Łaczkowski) nawiązała tam kontakt z właścicielem stadniny koło Edynburga, który po spotkaniu wyraził zainteresowanie kupnem jednej z klaczy Dżo, Robusty. Teraz poprosi Sofię, by przedstawiła mu bardzo opłacalną ofertę – zakup konia po okazyjnej cenie, jeżeli zdecyduje się od razu. I na koniec prośba – żeby tylko Cezary o niczym się nie dowiedział.

Józefina wszystko sprzeda w nowym sezonie „Barw szczęścia”

We wrześniowych odcinkach „Barw szczęścia” Józefina zmierzy się z gorzką prawdą. Trzeba będzie nie tylko sprzedać konie ze stadniny, ale wszystko co się da! Cokolwiek ktokolwiek będzie chciał kupić i to za bezcen. Wszystkie cenne drobiazgi, jakich nie ukradł Andrzej i większe przedmioty, nawet meble. Tyle że nawet to nie pokryje zaciągniętej pożyczki – pięciu milionów plus odsetki. W dodatku Cezary dowie się o kredycie, a raczej jego małej części, bo matka nie powie mu całej przerażającej prawdy. Do czego posunie się Dżo, by utrzymać się na powierzchni? Jak powie synowi, że nie odziedziczy żadnego majątku, tylko same długi?!

Barwy szczęścia ostatni odcinek ZWIASTUN. Józefina nie spłaci kredytu! Grozi jej utrata domu i stadniny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.