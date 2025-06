Barwy szczęścia. Sofia pomoże Józefinie wyjść z długów? Zadba o jej interesy w Anglii - ZDJĘCIA

Dobre relacje Sofii z Józefiną w serialu "Barwy szczęścia"

Odkąd Sofia zamieszkała w rezydencji Józefiny z Czarkiem (Władysław Łaczkowski), ich relacje stały się wzorowe. Niedoszła synowa zachorowała na depresję poporodową i wtedy Dżo okazała jej dużo wsparcia i ciepła. Zabrała ją wówczas na zjazd hodowców koni do Londynu, gdzie chętnie korzystała z lepszej angielszczyzny dziewczyny, niż jej własna. Tam Sofia odnowiła kontakt z Johnem (Jan Pyrek), co sprawiło, że zdecydowała się na przeprowadzkę do Anglii, by z nim zamieszkać.

Piękne rozstanie Sofii i Józefiny w serialu "Barwy szczęścia"

W serialu "Barwy szczęścia" Józefina tylko z początku zżymała się na Sofię o jej radykalną decyzję wyprowadzki z Polski. Martwiła się, że ani ona ani Cezary (Marcel Opaliński) nie będą mogli już widywać Czarusia codziennie. Uszanowała jednak ostatecznie jej plany i przyznała, że będzie za nią tęsknić, ale nie będzie jej swoją tęsknotą szantażować. Życzyła jej szczęścia na obczyźnie i zapewniła, że zawsze może do niej wrócić, jeżeli na emigracji nie dopisze jej szczęście.

Józefina poprosi Sofię o pomoc w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W nowym sezonie „Barw szczęścia” Józefina będzie w dramatycznej sytuacji finansowej. Będzie potrzebowała pieniędzy na spłacenie wielomilionowego kredytu w banku. Każda rata to 40 tysięcy złotych, które miał spłacać co miesiąc Andrzej (Leon Charewicz). Niestety, zakochana wówczas Dżo nie spisała z nim żadnej umowy na te raty... Wspominając Sofię, Rawiczowa wpadnie na pomysł, że właśnie ona może jej pomóc spłacić jedną z nich albo chociaż jej część. Najpierw będzie musiała opowiedzieć jej, jakim „wałachem bez rodowodu” – jak nazwała swojego udawanego narzeczonego – okazał się Andrzej, czyli Janusz Sikora. Potem przejdzie do konkretów:

- Pamiętasz z naszego wyjazdu do Anglii tego hodowcę spod Edynburga? On był zainteresowany naszą klaczą... Robustą... Spytaj, czy to wciąż aktualne.

Sofia usłyszy od Józefiny, że ta jest zdecydowana na sprzedaż z dużą obniżką, jeżeli tylko Szkot byłby w stanie kupić Robustę od razu. Dżo poprosi jeszcze o najważniejsze – by nie zdradziła się przed Cezarym ze sprzedażą klaczy. To ma być ich i tylko ich sekret.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl