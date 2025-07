Barwy szczęścia. Śledztwo Celiny poróżni Rawiczów. Sekrety i kłamstwa zniszczą szczęście Natalii i Cezarego! - ZDJĘCIA

W kolejnym sezonie „Barw szczęścia” Andrzej zostanie wytropiony przez Celinę w Dubaju

We wrześniu w serialu „Barwy szczęścia” Celina na prośbę Cezarego zajmie się poszukiwaniami Andrzeja w Dubaju – tam, gdzie na lotnisku zarejestrowano jego przylot. Nic dziwnego, że poszukiwany w Polsce oszust matrymonialny pojedzie właśnie tam. To w Emiratach w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła liczba przestępstw, w których on się specjalizuje. Powstało już nawet określenie – „dubajskie oszustwo matrymonialne”.

„Szok” nagłośni przestępstwa Andrzeja po wakacjach w „Barwach szczęścia”?

Celina zapoluje na Andrzeja i znajdzie go. Ściągnięcie go do Polski będzie bardzo trudne, ale – co wiemy od produkcji serialu „Barwy szczęścia” – się uda. Nowe zdjęcia z planu pokazują Brońską z Błażejem (Piotr Ligienza) i Radomirem (Łukasz Wójcik). Prawdopodobnie więc dziennikarze "Szoku" opiszą przestępstwa Zastoi-Modelskiego, a w rzeczywistości Janusza Sikory.

W nowym sezonie „Barw szczęścia” Celina odkryje prawdę o dworku

W nowych odcinkach serialu „Barwy szczęścia” zlecenie, które Celina przyjmie od Cezarego, będzie miało destrukcyjny wpływ na rodzinę Rawiczów. Wszystko przez sekrety i kłamstwa Józefiny, która ze wstydu, że tak łatwo dała się podejść Andrzejowi, zataiła przed synem skalę strat, jakie poniosła. Nie tylko ona, także cała rodzina. Przed Brońską nic się nie ukryje. Detektywka odkryje prawdę na temat dworku, jaki oszust kupił dzięki Dżo – za jej wielomilionowy kredyt pod zastaw gruntów pod stadniną - a następnie szybko sprzedał. Powie o tym Rawiczowi, który nie będzie się posiadał ze zdziwienia:

- Skoro miał takie pieniądze, to po co okradł mamę na trzysta tysięcy? Coś mi się tu nie zgadza... Działaj dalej, najważniejsze, żeby go znaleźć.

Tak Cezary nabierze pewności, że Józefina straciła o wiele więcej, niż to, o czym on wie. I że celowo zataiła przed nim prawdę. To poróżni członków rodziny i nadszarpnie zaufanie Rawicza do żony (Maria Dejmek). Cytat za: Swiatseriali.interia.pl