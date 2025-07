Barwy szczęścia. Cała Polska dowie się o przekrętach Andrzeja? Celina sprowadzi go z Dubaju, a „Szok” wszystko opisze – ZDJĘCIA

Celina ostatnią deską ratunku dla Cezarego w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W jednym z premierowych odcinków serialu „Barwy szczęścia” Cezary zrozumie, że czekanie na to, iż to policja odnajdzie i sprowadzi do Polski Andrzeja, który jest już w Dubaju, będzie się równać kapitulacji. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Przyjdzie mu do głowy, by poprosić o pomoc detektywa. A kto będzie lepszy od Celiny?! Będąc kobietą, to ona ma największe szanse, by przechytrzyć oszusta, który uważa płeć piękną za naiwną i nie jest wystarczająco ostrożny, gdy przebywa w jej otoczeniu.

Celina zapoluje na Andrzeja w „Barwach szczęścia” we wrześniu

W kolejnym sezonie „Barw szczęścia” Celina przyjmie zlecenie Cezarego. Wytropi Andrzeja, który postanowił spróbować szczęścia w Emiratach i tam zmanipulować kolejną zamożną kobietę. Ciekawe, jak Celina podejdzie przestępcę? Ze zdjęcia z planu serialu wiemy już, że w Dubaju będzie ucharakteryzowana na Arabkę i będzie nosić hidżab. Może będzie udawać saudyjską księżniczkę i spróbuje omotać Andrzeja, który wpadnie w jej sidła?

Po wakacjach Andrzej „przysłuży się” „Szokowi” w serialu "Barwy szczęścia"

Dla Celiny zlecenie od Cezarego będzie najciekawsze w całej jej karierze. Działanie operacyjne w nowym terenie i konieczność wtopienia się w otoczenie – przebrania i ucharakteryzowania – to będzie dla niej ambitne wyzwanie. Detektywka udowodni, że jest świetna w swoim fachu. Znajdzie Andrzeja i ściągnie go do Polski, choć szczegóły jej brawurowej akcji poznamy dopiero we wrześniu w nowych odcinkach serialu „Barwy szczęścia”. Sprawiedliwości stanie się zadość i drań poniesie karę. Na nowych zdjęciach z planu produkcji na jej oficjalnym profilu na Instagramie widzimy Brońską w towarzystwie Błażeja (Piotr Ligienza) i Radomira (Łukasz Wójcik). Można przypuszczać, że redakcja „Szoku” nie zlekceważy takiego tematu, jak ujęcie poszukiwanego od lat polskiego oszusta matrymonialnego w raju dla takich przestępców jak on – w Dubaju – i sprowadzenie go do kraju, by stanął przed sądem i odpowiedział za cierpienie wielu kobiet, które skrzywdził i okradł. Taki gorący temat wywinduje notowania tabloidu na wyżyny rankingów popularności wśród czytelników! Już Modrzycki z Kornelem (Jakub Bohosiewicz) o to zadbają, a Łukasz (Michał Rolnicki) im pogratuluje. A podziw dla Celiny – czy spowoduje, że entuzjazm dla związku z Agnieszką (Katarzyna Tlałka) zbladnie jeszcze bardziej?