Barwy szczęścia, odcinek 3282: Józefina połączy siły z Walczewską. Razem zdecydują o przyszłości oszusta Andrzeja – ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-12-22 13:09

W 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik), zdecydowana, by skrócić pobyt Andrzeja (Leon Charewicz) na ziemi, spotka się w parku z Walczewską (Małgorzata Puzio) – inną ofiarą bezwzględnego oszusta. Dżo uda się ją namówić, by wspólnie przeprowadziły plan zemsty. Przekona Walczewską, że zabicie go jest konieczne, by na pewno nie skrzywdził już żadnej kobiety.

„Barwy szczęścia" odcinek 3282 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Rawiczów przerazi nowina przekazana im przez Celinę (Orina Krajewska) – Józefina będzie ją namawiać na przeprowadzenie zabójstwa Andrzeja za murami więzienia.

Józefina musi spotkać się z psychiatrą - odcinek 3282 "Barw szczęścia"

W 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia (Maria Dejmek) usłyszy od Cezarego (Marcel Opaliński), że jej teściowa chce zabić Andrzeja. Choć trudno będzie jej w to uwierzyć, mąż przekona ją, że nie należy lekceważyć tego, co powiedziała mu Celina. I że znalezienie odpowiedniej osoby będzie dla niej tylko kwestią czasu. Rawicz pożałuje, że sprowadził Zastoję do Polski, najwyraźniej na zgubę Józefiny. Natalia zasugeruje, by namówić ją na wizytę u psychiatry.

Józefina zawiąże pakt z Walczewską w 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Tymczasem w 3282. odcinku serialu "Barwy szczęścia" właśnie wtedy, kiedy Cezary będzie usiłował dodzwonić się do Józefiny, ona spotka się w parku z Walczewską i zapyta ją, czy przemyślała jej propozycję załatwienia Andrzeja w więzieniu wspólnymi siłami. Nowa znajoma będzie mieć wątpliwości:

- To bardzo niebezpieczne.

- Ale konieczne! Ten drań przeżył całe życie na koszt innych, ale wczasy na koszt państwa to zdecydowanie za dużo.

- Ale ja nie wiem, jak się załatwia takie sprawy. Gdzie szukać… wie pani, kogo…

- Znajdziemy – odpowie jej Dżo z tajemniczym uśmiechem na ustach.

Barwy szczęścia, odcinek 3282. Józefina (Elżbieta Jarosik), Walczewska (Małgorzata Puzio)
