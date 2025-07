Barwy szczęścia. Józefina wyrzuci Cezarego z domu! W swoim oszustwie będzie szła w zaparte, by zachować twarz - ZDJĘCIA

Koniec przyjaźni Józefiny i Marczaków w „Barwach szczęścia” po wakacjach

W poprzednim sezonie serialu „Barwy szczęścia” Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) cieszyła się, że udało się jej wyswatać Józefinę z Andrzejem – bardzo się o to starała. Ale po tym, jak ten sam mężczyzna, w którego ramiona wpakowała przyjaciółkę, okradł ją, Dżo w odcinkach powakacyjnych wytknie jej to boleśnie. Oskarży o bycie w zmowie z przestępcą! Jerzy (Bronisław Wrocławski) przyzna, że są winni, bo zachwycali się farbowanym arystokratą i nieustannie go jej zachwalali. Zdanie sobie sprawy z intrygi Marczaków to będzie ledwie ułamek kłopotów Rawiczowej.

Sekrety i kłamstwa Józefiny wyjdą na jaw we wrześniu w „Barwach szczęścia”

W jednym z pierwszych odcinków serialu „Barwy szczęścia” po przerwie wakacyjnej Józefina będzie się cieszyć, że Cezary nic nie wie o jej wstydliwym długu, który stawia pod dużym znakiem zapytania przyszłość stadniny – a więc nie tylko jej finanse, ale i spuściznę syna. Będzie zadowolona, że Natalia (Maria Dejmek) milczy jak grób w tej sprawie i jest wobec niej lojalna. Zaznaczy, że trzeba utrzymać sekret tak długo, jak się da.

Józefina zepsuje relacje z Cezarym w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Kiedy Celina w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu zaakceptuje zlecenie Cezarego i zacznie drążyć wszystko, co związane z Andrzejem, wpadnie na trop zakupu i sprzedaży dworku. Tego, o którym oszust opowiadał, że należał do jego rodziny i który – przejęta jego teatralnym smutkiem, że go utracił – Józefina zdobyła dla niego biorąc gigantyczny kredyt.

W sezonie „Barw szczęścia” po wakacjach Brońska nie będzie tego wiedzieć, ale informacja o wartości pałacyku da Rawiczowi do myślenia. Zdziwi go, że Andrzej kupił go za gotówkę niedługo przed ucieczką, kiedy to okradł matkę na 300 tysięcy złotych. Zastanowi go, skąd wziął tyle milionów.

Rawiczowa nie powie synowi prawy o swoich długach w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu

Wybierze się do Dżo specjalnie po to, by wszystkiego się od niej dowiedzieć. Przypomni mu się jeszcze, że narzeczeni jeździli do notariusza, by podpisywać dokumenty. Będzie chciał wiedzieć, czego dotyczyły, ale napotka mur milczenia.

Zapędzona w kozi róg Józefina w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu zastosuje obronę poprzez atak. Powie synowi, że w ogóle nie będzie rozmawiać o swoim niedoszłym mężu, bo on już dla niej nie istnieje, a podpisywali „dokumenty do ślubu”:

- Ja do interesów tego pana nic nie mam. Przestań mnie dręczyć. Jeśli przyszedłeś, żeby mnie denerwować, to lepiej by było, żebyś nie przychodził.

Wkurzona i wściekła Rawiczowa w następnym sezonie "Barw szczęścia" zostawi Cezarego, obcesowo go żegnając i pójdzie do sypialni. Matka z synem zupełnie się poróżnią, a tak już było między nimi dobrze w czasie jej narzeczeństwa i po tym, kiedy Andrzej ją okradł i zostawił. Rawicz zajął się nią wówczas, zaopiekował, wspierał… Zamiast powiedzieć mu prawdę, Dżo zataiła ją, a teraz zepsuje ich relację.

Cytat za: swiatseriali.interia.pl